أحلام تهاجم مخرجا عراقيا وتكذبه لهذا السبب- (فيديو)

“القدس العربي”: هاجمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي المخرج العراقي فهد الخالد، بعد ظهوره في برنامج “تابوو” مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، وحديثه عن رفضه إخراج كليبات ألبومها العراقي “رزق الورد”، لاختلافهما على الأجر الذي سيتقاضاه.

وردت أحلام على تصريحات الخالد، من خلال تغريدة شاركتها عبر منصة “إكس”، تويتر سابقًا، أكدت من خلالها على أن ما يدعيه الخالد لم يحدث.

وأعادت أحلام نشر لقاء المخرج وما قاله عن العمل معها وعلقت على المقطع بالقول: “مساء الخير للأخ الفاضل اللي مع احترامي له أول مرة أشوفه بتاريخي. اقسم بالله إنك غير صادق. حط محادثة لأي شخص كلمك عشان تخرج كليبات ألبومي العراقي؟”.

وأضافت: “وبعدين مع احترامي أيضاً الشديد انت إذا تبي تخرج لي فيديو كليب انت اللي لازم تدفع لي أجر الإخراج مش أنا اللي ادفع لك عزيزي”.

واختتمت أحلام تدوينتها بشكر المذيع بسبب دفاعه عنها قائلة: “تحياتي للمذيع الجميل صديقي الجديد يا جماعة احترموا تاريخنا أولا ثم عقول الناس ثانيًا”.

وكان فهد الخالد قد أكد خلال لقاء تلفزيوني أنه جرى التواصل بينه وبين مقربين من الفنانة الإماراتية، من أجل إخراج كليبات ألبومها العراقي، الذي يحمل عنوان “رزق الورد”، لكنه رفض المشاركة نظراً لقلة الأجر المعروض.