أحمد الأحمد يحل مكان قصي خولي في مسلسل «2024» مع نادين نجيم

بيروت – «القدس العربي»: كشف المخرج اللبناني فيليب أسمر عن التحضير لمسلسل جديد لموسم رمضان المقبل 2024 يجمع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم والنجم السوري محمد الأحمد من إنتاج شركة «سيدرز آرت برودكشن» وكتابة بلال شحادات.

وقد أكدت نادين في وقت لاحق مشاركتها ومحمد الأحمد في بطولة مسلسل بعنوان «2024» عبر إعادة نشرها المعلومات الصحافية المتداولة عن ثنائيتها الجديدة في رمضان المقبل.

ورجّحت المعلومات أن هذا المسلسل سيكون الجزء الثاني من مسلسل «2020» الذي جمعها وقصي خولي في الموسم الرمضاني منذ عامين وأحرز حينها نجاحاً باهراً في العالم العربي.

ووفقاً للتقديرات فإن المسلسل سيكون ضمن نطاق الأكشن والتشويق وفكرته جميلة ومميزة وسيمتد على 15 حلقة وهو جزء منفصل عن العمل السابق «عشرين عشرين» كون الحكاية جديدة والمكان سيكون مختلفاً.

وأعرب المتابعون عن سعادتهم بهذه الثنائية الجديدة، وشبّهها بعضهم بـ»قنبلة درامية لا بل صاروخية ومميزة» لنجمين من ألمع وجوه الدراما العربية، في وقت تمنى البعض لو أن قصي الخولي استمر في هذا المسلسل الجديد.

وكان محمد الأحمد شارك في بطولة «للموت» بجزئيه الأول والثاني إلى جانب النجمتين اللبنانيتين ماغي بوغصن ودانييلا رحمة.