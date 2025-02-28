أحمد السقا يتحدث عن حقيقة تقديم “الجزيرة 3”

“القدس العربي”: كشف الفنان أحمد السقا حقيقة ما تم تداوله عن تقديمه الجزء الثالث من فيلم “الجزيرة”، بعد تردّد أخبار عن بدء التحضير للفيلم بعد رمضان.

وأوضح السقا خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي في موقع “تيك توك” أن الفكرة لا تزال مطروحة، لكن لم يُتّخذ أي خطوات رسمية حتى الآن، قائلاً: “لحد دلوقتي فكرة الجزء الثالث من “الجزيرة” مطروحة، بس لسه مفيش جديد”.

يُشار الى أن فيلم “الجزيرة” حقق نجاحاً كبيراً، حيث قدّم أحمد السقا خلال أحداثه شخصية تاجر المخدرات “منصور الحفني”، المستوحاة من قصة حقيقية، وتناول الفيلم صعود منصور وسقوطه، وصراعه مع الدولة والعصابات المنافسة، ما جعله من أبرز أفلام الأكشن والإثارة في السينما المصرية، بحسب مجلة لها.