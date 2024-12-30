أحمد الشرع يلتقي وفداً أوكرانياً برئاسة وزير الخارجية في دمشق

دمشق: التقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، في دمشق وفداً أوكرانياً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أندريه سيبيجا، وفق الوكالة السورية للأنباء “سانا” اليوم الإثنين.

وذكر “تلفزيون سوريا” أن الوفد الأوكراني رفيع المستوى ضم كلا من وزير الزراعة، والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني مكسيم الصلح، إضافة إلى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأوكرانية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن قبل أيام، أن 500 طن من دقيق القمح الأوكراني في طريقها إلى سوريا، كجزء من برنامج إنساني، مشددا على الوفاء بوعود أوكرانيا تجاه الشعب السوري.

وأشار تلفزيون سوريا إلى أنه سيتم توزيع دقيق القمح على نحو 167 ألف شخص، خلال الأسابيع القادمة، إذ تزن كل عبوة 15 كيلوغراما، وتكفي لإطعام عائلة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر.

(د ب أ)