أحمد الطنطاوي يؤجل جولاته الانتخابية في محافظات صعيد مصر بعد التضييق على حملته

القاهرة- “القدس العربي”:

قال أحمد الطنطاوي، المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، إنه قرر تأجيل جولاته في محافظات صعيد مصر، بسبب التضييق الذي تعرض له أعضاء حملته الانتخابية.

وكان الطنطاوي الذي عاد مؤخرا إلى مصر بعد قضائه ما يقرب من 9 أشهر في لبنان، أعلن أنه سيبدأ جولاته الانتخابية اليوم الخميس، من محافظة بني سويف، على أن تشمل الجولة 6 محافظات، وتنتهي في محافظة أسوان جنوب مصر، يوم الأربعاء المقبل.

وقال الطنطاوي في بيان حمل عنوان “مرة أخرى. .سلامتكم قبل كل شيء”: “إزاء ما جرى قبيل عودتي إلى وطني منذ قرابة الشهرين، وما بعدها، وفي ظل تطورات الساعات الأخيرة التي جاءت للأسف الشديد بشكل أوسع وأقسى وأبشع، وحفاظا على أمنكم الشخصي والذي يتقدم عندي على ما سواه، أستأذنكم في تأجيل زيارة محافظات الصعيد التي كان مقررا أن تبدأ اليوم الخميس”.

وأضاف: “سأبدأ خلال الشهر الجاري تلك الجولة الأولى في جميع محافظات البلاد، وستكون البداية أيضا من الصعيد الذي أشكر لأهلنا فيه كرمهم وشهامتهم وشجاعتهم، وقبولهم رجائي حفظا لهم، فهم عندي أغلى وأقيم وأحب”.

وقالت مصادر من حملة الطنطاوي الانتخابية لـ”القدس العربي”، إن الفنادق التي كان المقرر أن يقيم فيها الطنطاوي خلال جولته الانتخابية، أبلغته خلال الساعات الأخيرة بإلغاء الحجز دون إبداء أسباب.

وسبق أن تعرض عدد من أقارب ومؤيدي الطنطاوي للتوقيف من قبل الأجهزة الأمنية في شهر مايو/ أيار الماضي، بعد إعلان نيته الترشح في انتخابات الرئاسة.

ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، كحد أقصى في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب تصريحات ضياء رشوان منسق الحوار الوطني المصري.