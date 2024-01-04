أحمد الطنطاوي يدعو المواطنين لتحرير توكيلات تأسيس حزب “تيار الأمل”- (تدوينة)

القاهرة- “القدس العربي”:

أعلن عضو مجلس النواب المصري السابق أحمد الطنطاوي، أنه سيشرع في تأسيس حزب “تيار الأمل” الأسبوع المقبل.

وقال الطنطاوي، إنه أخطر اليوم شؤون الأحزاب، إنه سيطالب المواطنين بتحرير توكيلات تأسيس الحزب بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك بالتوازي مع كتابة برنامج الحزب ولائحة النظام الأساسي، وفقًا للمادتين 5 و74 من الدستور، وفي إطار قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.

الخطوة التي أقدم عليها الطنطاوي، تأتي قبل أيام من الجلسة المرتقبة التي ستعقدها محكمة مصرية، يوم 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، لنظر الاتهامات التي وجهتها النيابة لطنطاوي و22 من حملته الانتخابية، فيما عرف بقضية التوكيلات الشعبية.

ونظرت محكمة جنح المطرية، أولى جلساتها في قضية “التوكيلات الشعبية” يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووجهت النيابة الطنطاوي ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار، تهم “الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية”، وتحريض المتهمين من الثالث إلى الأخير ومدّهم بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة.

فيما وجهت لباقي المتهمين اتهامات طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة. وبعد انعقاد الجلسة الأولى، قررت المحكمة تأجيلها للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين، فيما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالحصول على أوراق القضية الرسمية.

وكان الطنطاوي الذي سبق أعلن توقف حملته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بسبب ما وصفه بالتضييق على مؤيديه في تحرير توكيلات الترشح للرئاسة، سبق وطلب من مؤيديه تحرير توكيلات شعبية وتسلميها إلى مقر الحملة بديلا عن التوكيلات التي يحررها الشهر العقاري بسبب التضييق على مؤيديه ومنعهم من تحرير التوكيلات، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة بعد إلقاء القبض على عدد من أعضاء حملته.