أحمد الطيبي يرد على تصريحات نتنياهو بشأن غزة: كانت تسمى فلسطين صارتْ تسمى فلسطين- (فيديو)

تل أبيب: رد الدكتور أحمد الطيبي، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير أهل قطاع غزة من القطاع قائلاً :” أهل غزة، سيبقون في غزة، وأنت ستخرج من شارع غزة”.

وردد الطيبي في كلمة بالكنيست قصيدة الشاعر الفلسطيني محمود درويش ” على هذه الأرض ما يستحقّ الحياةّ، على هذه الأرض سيدةُ الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين”.

وقال:” هذا صوت كل غزّي شامخ”.

وتساءل الطيبي بعد إشارته إلى تصريحات نتنياهو التي قال فيها إنه يشجع على التهجير الطوعي للغزيين إلى دول أخرى ” ماهذه الأفكار الشيطانية، ما هذه الأفكار المريبة؟”.

وأضاف ” إذا هذه هي أهداف الحرب؟”. ” ترانسفير آخر؟”.” نكبة أخرى؟”.”تهجير آخر”.

وسخر الطيبي من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلاً إن ” أهل غزة، على الرغم من القصف والدمار لم يهربوا ولكن نتنياهو (الفهلوي) يفكر بكيفية تهجير الغزيين”.

وجاءت تعليقات الطيبي رداً على على أقوال نقلتها صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، عن نتنياهو جاء فيها إنه يعمل على تحقيق “الهجرة الطوعية” لسكان غزة إلى دول أخرى”.

ومساء الإثنين، نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، عن نتنياهو قوله: “مشكلتنا هي الدول المستعدة لاستيعاب اللاجئين، ونحن نعمل على حلها”.

وبحسب الصحيفة، قال النائب من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، داني دانون: “العالم يناقش هذا الأمر بالفعل، وزير الهجرة الكندي (مارك ميلر) تحدث عن هذه الأمور علنا، وكذلك فعلت نيكي هيلي (مرشحة جمهورية محتملة للرئاسة الأمريكية).

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اعترافات نتنياهو حول عمله لتحقيق “الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة إلى الخارج، يستدعي “موقفا دوليا لوقف هذه الجريمة والحرب”.