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أحمد العوضي يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب أضحية العيد- (فيديو)

18 - يونيو - 2024

صورة لأحمد العوضي من حسابه على فيسبوك

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“القدس العربي”: تعرّض الفنان المصري أحمد العوضي لموجة من الانتقادات اللاذعة بسبب مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي في تطبيق “إنستغرام”، وظهر فيه وهو يذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك.

ووجّه الكثير من المتابعين اتهاماً لعوضي بعدم مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في ذبح الأضحية بالطريقة الصحيحة، وهو ما أثار جدلاً بين متابعيه.

ونشر العوضي من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو ظهر فيه في أول أيام العيد بين أهالي منطقته عين شمس وهو يذبح عجل الأضحية بنفسه، وسط تهليل الجمهور الذين حرص أغلبهم على التقاط الصور والفيديوهات لهذا الحدث.

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