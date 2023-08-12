أحمد العوضي يهدّد ياسمين عبد العزيز بالطلاق- (فيديو)

“القدس العربي”: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو جديداً يوثّق أحدث ظهور لها مع زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك خلال قضائهما إجازة الصيف في الساحل الشمالي.

ومازحت ياسمين عبد العزيز الجمهور من خلال الفيديو، حيث ظهرت كأنها تلتقط صوراً، ليردّ عليها العوضي قائلاً: “هي ماكنش صورة”.

ثم نشرت ياسمين فيديو آخر، وضعت عليه فلتر لتظهر بملامح مختلفة، حيث بدت شفتاها منتفختين وعيناها ضيّقتين… ليردّ عليها العوضي في الفيديو: “والله هطلّقك”، فتقول ياسمين: “تطلقني ليه؟ عشان نفخت”.