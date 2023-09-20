أحمد الفيشاوي يفاجئ جمهوره بمظهره الجديد- (صورة)

لندن- “القدس العربي”:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور ظهر فيها مع الفنانة دينا، من كواليس تصوير أحد أعمالهما الفنية.

وأثار الفيشاوي الجدل في الصور بعد أن لفت انتباه متابعيه باختفاء الوشوم من مناطق متفرقة في جسمه، وتساءل جمهوره عن سر اختفائها، فيما أكد الكثيرون أن شكله من دون تلك الوشوم أفضل بكثير.

يُذكر أن أحمد الفيشاوي أثار الجدل بعد نشره صوراً جمعته مع ابنه تيتوس ووالدته الألمانية في حمّام السباحة، خلال قضائهم إجازة الصيف، وذلك للمرة الأولى منذ اعترافه بأبوّته له العام الماضي. وعلّق الفيشاوي على الصور بقوله: “دينيس وتي أحبك، مرحباً بك في بيتك يا بني، العائلة تأتي أولاً”.