أحمد الكاس مدرب منتخب مصر للناشئين : استضافة قطر لكأس العالم تحت 17 سنة فخر واعتزاز لكل العرب

القاهرة: يواصل منتخب مصر للناشئين تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم (قطر 2025).

وتقام منافسات البطولة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمشاركة 48 منتخبا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات كأس العالم.

وأعرب أحمد الكاس، أسطورة كرة القدم المصرية والمدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، عن سعادته بمشاركة منتخب بلاده مؤكدا أن استضافة قطر للبطولة العالمية للناشئين تبعث على الفخر والاعتزاز لدى جميع العرب.

وقال الكاس في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة اليوم الاربعاء إن الإرث المتنامي في استضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى في قطر، يمثل شهادة حقيقية على المكانة الرائدة للدولة باعتبارها عاصمة للرياضة في المنطقة والعالم.

وأضاف “شهدت الجماهير من حول العالم النجاح الاستثنائي لكأس العالم 2022، ولا شك أن النسخة المرتقبة من كأس العالم تحت 17 سنة لن تقل إبهارا عن الاستضافة التاريخية للبطولة العالمية.”

وأوضح: “نشعر بالسعادة للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة بعد غياب طويل، نحن في كامل الجاهزية للعودة كمنافسين أقوياء، وعلى ثقة أن ناشئي الفراعنة سيبذلون قصارى جهدهم ويجعلون مصر فخورة بهم”.

وتابع: “تتمتع جميع المنتخبات في مجموعتنا بكفاءة ومهارات عالية، وسيبذل كل منتخب أقصى أداء ممكن لتحقيق أفضل النتائج. نطمح أن نقدم مستويات أداء مميزة، وأن نحقق نتائج مشرفة، وكلنا أمل أن نرى علم مصر مرفوعا عاليا في نهائي البطولة، لكي تعم الفرحة أنحاء مصر”.

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات في المونديال برفقة منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

(د ب أ)