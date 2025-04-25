أحمد صواب من سجنه: هل يحق للسلطة اختيار “إرهابييها”؟

تونس – “القدس العربي”: نفى المحامي والقاضي التونسي السابق أحمد صواب التهم المنسوبة له والمتعلقة بـ”الإرهاب”، مؤكدا أنه حاول توصيف وضع العدالة في تونس مستخدما عبارات مجازية أسيء فهمها وحاول البعض استغلالها للقيام بعملية “شيطنة وافتراء” ضده.

وقال صواب، في رسالة من سجنه (المرناقية قرب العاصمة) نشرها محاميه سمير ديلو: “هذه كلمات لا أبغي من ورائها كسب تعاطف ولا التّنصّل من موقف ولا تبرير قول، فما عهدت نفسي وما عهدني كلّ من عرفني إلا ثابتا في مواقفي صلبا في تمسّكي بقيم نذرت لها حياتي وأدفع اليوم حرّيتي ثمنا لها”.

وأوضح بالقول: “كنت أوصّف -عن بيّنة واطّلاع- حال العدالة وما أصابها واعتراها، ولكنّي ما ظننت يوما أنّ أجهزة نظاميّة تتحرّك تحت وطأة حملة شيطنة وافتراء من عصابة بالكاد تفكّ الخطّ، ولا تميّز بين الأدوات البلاغيّة وأدوات الحراثة. لا طاقة لها على التمييز بين الخطاب التّقريري الوصفي المباشر وبين خطاب يستعمل المجاز والاستعارة والتّضادّ والإيحاء والتّهكّم”.

وتساءل بالقول: “هل للسّلطة التي احتكرت حرّية التصرف في كل شيء أن تحتكر أيضا اختيارنا لقناعاتنا وتموقعنا حضاريّا وفكريّا وسياسيّا؟ هل لها أن تختار إرهابيّيها على مزاجها؟”.

وأضاف: “من لا يريد الفهم فلن تفحمه البداهة ومن يريد الإقصاء فلن يعدم التّعلاّت (الذرائع)، ومن يعجز عن مواجهة الحجّة فلا يبقى له غير استهداف صاحبها. كنت ولا أزال وسأبقى صاحب موقف ورأي أعبّر عنهما بشجاعة ومسؤوليّة، ولم يُعرف عنّي دعوة لعنف ولا تحريض عليه ولا تبرير له”.

كما توجه بشكره لكن مَن “قال فيّ كلمة حقّ وأبدى رفضه لما لحقني من ظلم وتشويه”، مضيفا: “شكرا لعشرات المحامين الشّجعان الذين حضروا جلسة يوم الأربعاء وأصرّوا على احترام حقوق الدّفاع، شكرا لفرع تونس للمحامين ولمنظّمة العظيم حشّاد (الاتّحاد العام التونسي للشغل)، شكرا لمنظّمات المجتمع المدني ولما بقي من شظايا الإعلام الحرّ، ولأحبّاء جمعيّة (نادي) القلب الملعب الـتّونسي”.

وكانت السلطات التونسية اعتقلت صواب، صباح الاثنين، على خلفية فيديو تم تداوله بشكل واسع، ينتقد فيه قاضي التحقيق في قضية التآمر، مستخدما عبارة “سكين” التي دفعت القضاء لتوجيه تهم له تتعلق بـ”التهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا”، قبل أن تصدر بحقه بطاقة إيداع بالسجن.