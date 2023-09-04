أحمد نجيب الشابي لـ«القدس العربي»: تونس تواجه خطر الانهيار… نحترم الجزائر ولا نقبل دروساً منها في الوطنية

تونس – «القدس العربي»: توقع أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني (أكبر تكتل معارض)، حدوث ما سمّاه “انهياراً وشيكاً” في تونس، مشيراً إلى أن الرأي العام التونسي بدأ يقتنع بـ”عجز” السلطة الحالية عن إيجاد حلول لمشاكل البلاد، وهو ما قد يدفعه إلى حالة من الغضب والانفجار.

وقال، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “يقيناً، نحن أمام انهيار وشيك يمكن أن يحدث في أي لحظة. لا نعلم التوقيت وإنما كل العوامل تدل أن نقطة التحول تقترب بتسارع”.

وتساءل: “من كان يظن أن صفعة من شرطية لبائع متجول يمكن أن تُشعل حريقاً انطلاقاً من تونس فمصر فليبيا فسوريا فاليمن، ولا زلنا نعيش ارتداداتها؟”.

وأجاب بقوله: “طبعاً لا أحد، فالجميع كان يشعر بأن النظام العربي منهار وأن زلزالاً يتحرك تحت الأرض، لا أحد يعلم متى سيقع ومدى شدته، حتى فاجأنا في سنة 2011. العالم بأسره فوجئ بالأمر، وخاصة الفاعلين السياسيين في تونس. كنا نشعر بأننا في نهاية مرحلة، لكن لا يمكن أن نتنبأ بوقتها أو سببها”.

استبداد مستنير

ويرى الشابي أن تونس تعيش حالياً “مرحلة ليس لديها مقومات البقاء ولا يمكن تشبيهها بما عرفناه في الماضي. ففي الماضي كان لدينا استبداد مستنير، بمعنى أن من كانوا قائمين على الحكم كانت لهم رؤية ودراية وكانوا يقدمون منجزات في المجال الاقتصادي والاجتماعي والعلمي. أما اليوم فالسلطة الحالية لم تقدم أدنى إنجاز منذ أن استولت على الحكم، وكل ما تفعله هو قمع السياسيين والنقابيين والمدونين ورجال الأعمال والموظفين. كما أن وزراء على غرار توفيق شرف الدين وعثمان الجرندي كانوا يبدون وكأنهم من أركان الحكم، تمت إقالتهم بجرة قلم! والسلطة الحالية مستبدة وعاجزة، وهذا العجز هو الذي ينسف مقومات استمرارها”.

ويؤكد أنه لا يمكن أن نتوقع شكل أو توقيت الثورة ضد الرئيس قيس سعيد، لكن “يمكن أن نجزم بأن انفجاراً سيقع، ولست الوحيد في هذا التكهن، فالإيطاليون الذين يعملون قصار جهدهم لإعانة الرئيس الحالي يحذرون الأوروبيين بأن تونس على وشك الانهيار، كما أن ماكرون وبلينكن عندما يتحدثان عن تونس يؤكدان هذا الأمر. إذن علامات الانهيار بادية لمن يريد أن يرى، ولذلك الحديث عن أن تونس على كف عفريت ليس من باب المبالغة”.

اتحاد الشغل يغازل الرئيس

وكانت جبهة الخلاص دعت اتحاد الشغل للتعاون مع المعارضة للتصدي لسياسات الرئيس قيس سعيد، ورد الاتحاد بمهاجمة الجبهة ووصم بعض مكوناتها بـ”الإرهاب”.

وعلق الشابي على ذلك بقوله: “ليست لدينا أي خصومة أو عداوة مع اتحاد الشغل، لكنه بادر بمهاجمتنا في وسائل الإعلام، وأدركنا لاحقاً بأنها رسائل موجهة لرئيس الدولة مفادها “نحن لسنا في المعارضة ونرغب بالتفاهم معكم”، بمعنى هم استباحونا من أجل التقرب من السلطة، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك”.

واستدرك بقوله: “اتحاد الشغل هو جزء من المجتمع التونسي، وهو أحد مكاسبه. ونحن نطلب منه أن يكون وفياً لتقاليده وأن يكون في مستوى التحديات التي تعيشها تونس. لكننا نحترم قرارهم السيادي، فبإمكانهم أن ينظروا للأمور كما يريدون، ولكن نحن لم نقطع الأمل بأن يستيقظوا ويستعيدوا دورهم الأساسي، فلهم ثقل اجتماعي لو وضِع في كفة التغيير لكان عاملاً هاماً، حتى لا أقول حاسماً”.

وحول الدعوة لحل حركة النهضة والحديث عن نهاية الإسلام السياسي في تونس، قال الشابي: “الإسلام السياسي، كظاهرة إيديولوجية ولدت في سبعينيات القرن الماضي وتقوم على تغليب النص على العقل، تراجع في تونس. ولكن الحركة التي ترمز للإسلام السياسي تطورت في اتجاه محاولة التوفيق بين مرجعيتها السياسية المحافظة ومقتضيات الحياة العصرية الديمقراطية، وحققت تقدماً معتبراً”.

وأوضح بقوله: “أعتقد أن حركة النهضة كظاهرة ثقافية سياسية في مجتمع إسلامي لها أرضيتها ومكانها ودورها، وهذا الدور لا يمكن أن يكون إلا ضمن الحراك الديمقراطي للبلاد التونسية”.

ويرى الشابي أن تونس تعيش أزمة سياسية كبيرة تسببت في اندثار بعض الأحزاب العلمانية التي “لم يبق منها سوى شخصيات اعتبارية، كما أن الحركة الإسلامية في تراجع كبير من حيث تأثيرها في المجتمع وتواجدها التنظيمي، لكنها لم تندثر مثل الأحزاب العلمانية. ومن الصعب التكهن بمستقبل القوى الديمقراطية في ظل هذه الأزمة، لكن يمكن القول إنه لن يخرج عن القاعدة في التمحور حول قطبين. الأول محافظ يعطي للموروث الثقافي والحضاري وللبعد الديني والروحي أهمية في بناء المستقبل. والثاني تحرري يركز أكثر على الإنجازات الاجتماعية والسياسية”.

ويضيف: “لكن هذين القطبين تحت خيمة واحدة وأمة واحدة، كما هو الحال في أمريكا وبريطانيا وفرنسا (يسار ويمين، عمال ومحافظون، جمهوريون وديمقراطيون)، يعبران عن تلونات مختلفة في ذات الأمة ويتنافسان على ما هو أفضل للأمة التي ينتمون إليها. ولا أعتقد أن تونس ستخرج عن قانون الديمقراطية هذا”.

ويتابع بقوله: “لا أعتقد أن حركة النهضة ستندثر، بل ستعيد تشكيل نفسها في هذا الإطار وتمثل القطب المحافظ، وسيقابلها القطب “التقدمي” ومكوناته التاريخية التي عصفت الأزمة الحالية بوجودها، لكن كيف ستستعيد الأخيرة أنفاسها وتلعب دوراً في المستقبل، فهذا يدخل في إطار التنبؤ، ولكن لا يمكن أن تخرج تونس عن قواعد السوسيولوجيا السياسية”.

شعب واحد في دولتين

وكان الشابي دعا في وقت سابق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لعدم التدخل في الشأن التونسي.

وأوضح ذلك بقوله: “شعوري العميق أن تونس والجزائر شعب واحد في دولتين، وهذا الشعور ليس مبعثه العاطفة وإنما الحقائق الإثنية والثقافية والتاريخية والدينية والجغرافية. وشخصياً، استفقت سياسياً على وقع الثورة الجزائرية التي كانت ملحمة من الفداء، كما التجأت بعد خروجي من السجن إلى الجزائر ولما بلغت الحدود ورأيت يافطة “الجزائر ترحب بكم” قبّلت التراب الجزائري عرفاناً لشهداء الثورة التي حولت الجزائر إلى ملاذ لكل اللاجئين السياسيين في العالم”.

واستدرك بقوله: “لكن على المستوى السياسي، نحن دولتان ويجب أن نراعي هذا الواقع، حتى لو كنا نطمح إلى شكل من الوحدة (وحدة السوق أو وحدة فديرالية أو كونفيديرالية). ولا نؤاخذ الجزائر إطلاقاً على العلاقة الجيدة مع تونس فهذا واجبها. ولو كنت ممثلاً للدولة التونسية لحرصت أن تكون العلاقة ممتازة مع الجزائر. وأن تتحمس الجزائر لتونس ككيان في وجه الضغوط الخارجية فهذا رأي أحترمه تماماً، ولكن ما لا يمكن أن أقبله هو أن يتدخل مسؤول جزائري (في إشارة لتبون) مهما كان حجمه في شأننا الداخلي، ويدعو التونسيين مثلاً للتصويت لدستور قيس سعيد”.

وأضاف: “كما أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك واتهموا المعارضة التونسية بأنها غير وطنية وستفوّت في وطنها وتظل تبحث عن وطن آخر، بينما الجزائر تعطي الأولوية للحفاظ على الوطن التونسي. فهذا مستوى لم يكن مطلوباً أن تخطوه السلطة الجزائرية، وهنا أجبنا بكل وضوح بأن أهل مكة أدرى بشعابها وأننا لسنا بحاجة إلى دروس في الوطنية. فنحن أبناء هذا الوطن وأدرى بمصالحه ونحن المسؤولون عنه، ولا أحد غيرنا”. لكنه أكد أن الخلاف محدود ولن يؤثر على العلاقات بين تونس والجزائر.