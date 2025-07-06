إحياء ذكرى عاشوراء في العراق: دعوات لتوحيد الصف الداخلي ونُصرة الفلسطينيين

بغداد ـ «القدس العربي»: أحيا ملايين المسلمين الشيعة القادمين إلى كربلاء من مختلف المدن العراقية ودول العالم، أمس الأحد، ذكرى عاشوراء، وسط إجراءات خدمية مكثّفة وأمنية مشدّدة، اتسمت بنشر مئات المواكب الخدمية، ومشاركة الآلاف من قوات الأمن من مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية.

700 موكب

وشهدت مدينة كربلاء توافد الملايين إلى مرقد الإمامين «الحسين» وأخيه «العباس» عليهما السلام، لإحياء ذكرى استشهادهما وآل بيتهم، في أجواء تنظيمية لم تشهد تسجيل أيّ خرق.

وقدّم نحو 700 موكب في المدينة خدماتهم التي تمثلت بتقديم الطعام والشراب وجميع المواد اللوجستية بصورة مجانية للزائرين القادمين من عموم مدن البلاد ومن الخارج أيضاً.

ووفق رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد الحقوقي مقداد ميري، فإن المنافذ الحدودية البرية والجوية في عموم البلاد شهدت، خلال الأيام الماضية، تدفّق «عشرات الآلاف من الزائرين العرب والأجانب، القادمين لإحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء المقدسة وبقية العتبات والمزارات الشريفة».

وبعد ظهر أمس، وعند إتمام جميع مراسم الزيارة، سارعت الجهات الدينية والمؤسسات الحكومية، لإعلان نجاح خططها الخدمية والأمنية الخاصة بـ«عاشوراء» والتي من المقرر لها أن تستمر حتى يوم «الأربعين».

وكما في كل عام، يستغل السياسيون والمسؤولون العراقيون المناسبة، للحديث عن مواقف دينية وسياسية تتعلق بالبلاد والوضع العام في المنطقة.

رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ذكر في كلمة له بالذكرى قائلاً: «حرصنا منذ استلام مهامّنا التنفيذية أن ننطلق من منطلقات تراعي حقّ الدولة والشعب، وتحفظها من المخاطر والصراعات التي كادت أن تودي بالمنطقة إلى المجهول. مضينا في بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة، وتعزيز مكانة العراق بين الدول».

وأوضح أنه «رغم كل محاولات الإرباك والتضليل، التي استهدفت عمل الحكومة، مضينا في طريق الإصلاح والبناء والإعمار والتنمية» لافتاً إلى أنه «ما أحوج شعوبنا العربية والإسلامية اليوم إلى أن تلتف حول اسم الحسين وتضحياته لتوحيد الكلمة، ورفع الظلم والعدوان الذي تمارسه قوى التوحّش، ضد أهلنا في غزّة ولبنان، وفي العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وأضاف: «تشرفت أرض العراق بأنْ تضمّ في تربتها جسد الحسين (ع) وحمل العراقيون الشجعان الحسينيون، منذ ذلك التاريخ، مهمة تذكير الناس بالملحمة الحسينية الخالدة».

في الأثناء، استذكر رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، ذكرى «عاشوراء» مؤكداً في «تدوينة» له أهمية «توحيد الصف والعمل معاً من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار ومواصلة الإصلاح ومكافحة الفساد، والارتقاء بأوضاع بلدنا وشعبنا الخدمية والمعيشية».

في حين اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أن من يقف اليوم بوجه الجرائم الصهيونية يهتدي بنور كربلاء.

وأفاد في بيان صحافي أورده مكتبه، أن «هذه الذكرى الخالدة تتزامن اليوم مع محاولات قوى الاستكبار العالمي إذلال الشعوب وسلب كرامتها، فهم يسعون لحصار وإبادة أهل غزة، ويعتدون على العراق وإيران ولبنان واليمن لزعزعة أمن الدول الرافضة لمشاريعهم الخبيثة، وما هذه الجرائم التي تحصل اليوم في منطقتنا إلا امتدادًا لما وقع في العاشر من محرم الحرام، بين خندق الإمام الحسين (عليه السلام) وخندق الكفر والطغيان».

ملايين المسلمين الشيعة زاروا كربلاء وسط إجراءات أمنية مشدّدة

وأكد أن «كل من يقف اليوم رافعًا صوته بوجه الجرائم الصهيونية، إنما يهتدي بنور كربلاء، فالحسين هو نهج المقاومة وروح الأحرار وشعلة الغضب بوجه الاستكبار» مبيناً أن «عاشوراء ليست مجرد فاجعة بل مشروع إصلاحي متكامل لبناء الأمة المقاومة والقوية والعزيزة، وأن صرخة الأحرار ستبقى دائمًا (هيهات منا الذلة) فهي صوت الحق والشجاعة والتحدي بوجه كل ظالم ومستكبر».

سياسياً أيضاً، حثّ زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، على أهمية وحدة وتماسك الأمّة.

الوحدة والتماسك

وأضاف في «تدوينة» له، أنه «في ذكرى هذه الفاجعة، الأمّة مدعوة إلى الوحدة والتماسك، والارتقاء إلى مستوى القضية والمهام التي ترفض الطائفية، وتُقاوم المساومة على القيم والمبادئ الحسينية».

في حين شدد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، على ضرورة التلاحم بين العراقيين وحل الخلافات، وذلك خلال تعزيته بذكرى عاشوراء.

وقال في «تدوينة» له، إنه «‏في ذكرى عاشوراء، نستحضر قيم الحق والصبر والتضحية التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام، وما تحمله هذه المناسبة من معانٍ إنسانية نبيلة ودروس وعِبر خالدة تدعو للعدل والتسامح والسلام».

وأضاف: «‏نجدد التأكيد على روح التلاحم والأخوّة بين العراقيين، وضرورة حل الخلافات لخدمة مصلحة البلاد العليا وتعزيز الاستقرار».

وفي الموازاة، استغل زعيم حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، المناسبة بالدعوة إلى العمل على استقلال العراق عن كل أشكال الهيمنة، وفي مقدمتها الأمريكية.

وأفاد في بيان صحافي بأنه «في هذه الذكرى العظيمةِ، لا بدّ لنا كعراقيّين أنْ نستحضرَ جوهرَ ثورةِ كربلاء في واقعِنا اليوم؛ فالعراقُ ما يزالُ يُعاني منْ تدخّلاتٍ خارجيّةٍ، ومُهدَّداً بانقساماتٍ داخليّةٍ تستهدفُ وحدةَ أرضِهِ وسلامةَ شعبِه، وتُعيقُ نهوضَه الحقيقيَّ كدولةٍ حرّةٍ ذاتِ سيادةٍ واستقلال».

وأشار الخزعلي الى انه «ومن هنا، فإنّ الواجباتِ الوطنيّةَ والدينيّةَ التي يفرضُها علينا دَربُ الحسينِ (عليه السلام) هيَ العملُ الجادُّ من أجلِ استقلالِ العراقِ التامّ، بكلِّ أبعادهِ: العسكريّة، والسياسيّة، والاقتصاديّة، والأمنيّة، والتصدّي لكلِّ أشكالِ الهيمنة، وفي مقدّمتِها الهيمنةُ الأمريكيّةُ التي أثقلت البلادَ بالخرابِ والدمارِ منذُ الاحتلالِ وحتّى يومِنا هذا».

ورأى أنّ «كربلاءَ تُعلّمُنا أنّ السّكوتَ عن الظلمِ خيانةٌ، وأنّ الخنوعَ أمامَ قوى الاستكبارِ ليسَ خياراً لمن سارَ على نهجِ الحسين. ولهذا، فإنّ الحفاظَ على وحدةِ العراقِ: أرضاً، وشعباً، وسماءً، هو مسؤوليّةُ الجميع، ولا مجالَ بعدَ اليومِ لتغليبِ المصالحِ الفئويّةِ أو الحزبيّةِ أو الطائفيّةِ على مصلحةِ الوطنِ الكبرى؛ بل الواجبُ يُحتّمُ علينا أنْ ننبذَ الخلافاتِ ونجتمعَ على خدمةِ أبناءِ هذا الشعبِ الصابر، لتحقيقِ العدالةِ الاجتماعيّة، وحفظِ الكرامةِ الوطنيّة».

ولفت إلى انه «في هذا اليومِ الخالد، لا بدَّ من رصِّ الصفوفِ وتوحيدِ الكلمةِ في مواجهةِ مشاريعِ التقسيمِ والإذلال، وفي مقاومةِ قوى الاستكبارِ العالميِّ وأدواتِه في المنطقة؛ فإنَّ عراقَ الحسينِ لا يليقُ به إلّا أن يكونَ حرّاً عزيزاً شامخاً، قويّاً مُقتدراً بسواعدِ أبنائهِ رجالاونساءً».