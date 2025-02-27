أحياء زالت من الوجود.. وحصار الاحتلال يقتل: العائدون إلى جباليا في حاجة ملحّة إلى بيوت متنقلة وخدمات

غزة- «القدس العربي»:

على أنقاض الأحلام، وتحت سقفٍ مائل يتأرجح بين البقاء والانهيار، تقبع أم عمر البرش وعائلتها وسط ظلامٍ لا يعرف النور.

في مخيم جباليا، حيث لم يعد للزمن معنى، تمضي الأيام مثقلةً بالألم والجوع والخوف، وبين الجدران المحطمة، لا شيء سوى صمت الموت ونداءات استغاثة تذوب في الفراغ. بعد ستة وثلاثين يوما من وقف إطلاق النار، لا تزال الحياة مجرد وهم يطارده الناجون وسط الخراب، بلا ماء، بلا مأوى، بلا أمل.

تقول: «قبل الحرب كنا قاعدين في أراضينا نزرع ونحصد ونأكل، وعندما كانت تتأزم الأمور كنا نعيش على الصلصة وخبز الشعير والذرة، لكن الآن لا شيء.. لا ماء، لا طعام، لا مأوى».

خلال الحرب، نزحت العائلة مرات عدة، من بيتها إلى غرب غزة، ثم إلى مدرسة إيواء، ومنها إلى المخيمات، قبل أن تعود إلى ما تبقى من منزلها بعد انسحاب قوات الاحتلال. لكن العودة لم تكن كما توقعت، فقد وجدت نفسها وسط مشهد أشبه بالكابوس: «المنطقة غير طبيعية، كلها ركام، كلها أحجار، لا شوارع، لا ماء، لا حياة».

وتروي أم عمر لـ«القدس العربي» كيف استخرجوا سيارتين محملتين بالركام، ليتمكنوا من العيش تحت السقف المائل، رغم تهديده الدائم بالسقوط: «كل شيء حولنا خطر، الفئران تنتشر بشكل مرعب، الكلاب والثعابين تهاجمنا، والرائحة الكريهة تملأ المكان بسبب الجثث المدفونة تحت الأنقاض».

كابوس لا ينتهي

مخيم جباليا، الذي كان يعج بالحياة، صار الآن كومة أنقاض. الماء، أبسط مقومات الحياة، غير متوفر. «قضينا يومين بدون ماء، لا نشرب، لا نغتسل، لا نعرف كيف نعيش»، تقول أم عمر وهي تمسك بيد صغيرها التوأم البالغ من العمر ثلاث سنوات، تحاول أن تطمئنه لكنها عاجزة عن إخفاء الخوف في عينيها.

أما عن الملابس، فقد احترقت جميعها مع المنزل، لم يتبقَ سوى ما يرتدونه. «نطلب فقط مياها نظيفة، فراشا بسيطا، كرفانا يأوينا، وبعض مواد البناء لنتمكن من إقامة غرفتين للوقاية من البرد والرياح».

تعيش الأسرة في غرفة واحدة تحت السقف المائل، حيث أفرادها ينامون ويأكلون ويستخدمون الحمام في نفس المكان، في ظروف تهدد حياتهم يوميا. «نشعل نيران الحطب للتدفئة رغم خطورتها، لا خيار لدينا. أطفالي صغار، أعمارهم ثلاث سنوات، عندي توأم، وثلاث بنات، أخاف عليهم من البرد ومن سقوط السقف في أي لحظة».

ومنهكة تضيف: «أبكي على هذه الحال، لا أدري ماذا أفعل.. الخوف يقتلني يوميا».

الكرفانات ضرورة حتمية

في الشارع نفسه، عند مدخل مخيم جباليا، يقيم المواطن الفلسطيني أحمد الحسن، البالغ من العمر 45 عاما، في العراء، متخذا من حطام بيته الذي دمره العدوان الإسرائيلي مجلسا ومتكأً، ومن فُرُشه وأغطيته الممزقة والمحروقة مضجعا بلا ساتر.

«القدس العربي» التقت أحمد، وهو جالس على حجر، يحدق في الدمار الممتد أمامه. كان يعتقد، رغم كل ما سمعه من أخبار، أن شيئا من بيته سيبقى قائما، لكن الواقع كان أقسى مما تخيل.

وبخطوات متثاقلة، سار الرجل الأشيب بين الأزقة التي باتت مجرد أكوام من الإسمنت والحجارة. منزله، الذي كان مكونا من ثلاثة طوابق، لم يعد سوى كومة من الركام. «لقد محوا بيتي تماما».

قال وهو ينظر إلى الحطام بعينين دامعتين. لم يكن هناك ما يمكن إنقاذه: الأثاث، الملابس، كل شيء إما مسحوق أو محترق.

بينما كان يجوب المكان بحثا عن شيء يمكن استعادته، أدرك أن حدود المنازل قد اختفت، وأصبحت الحجارة مختلطة بين بيوت الجيران. «بيتي أصبح أربعة طوابق من الركام رغم أنه كان ثلاثة فقط، طابق من عند جاري سقط فوقه» أضاف بصوت يختنق من الغصة.

ورغم حجم الدمار الذي يحيط به، يتمسك أحمد بالأمل في إعادة بناء حياته من جديد. «لن نغادر. سنعيد بناء منازلنا بأي وسيلة كانت، ولو اضطررنا للعيش فوق الركام نفسه»، كانت كلماته تعكس روح الصمود التي لطالما ميزت سكان جباليا. إدخال البيوت المتنقلة التي يقيّد الاحتلال دخولها بشدة، وإصلاح البنية التحتية، لم يعد رفاهية، بل ضرورة حتمية لإنقاذ حياة آلاف العائلات التي تعيش ظروفا مشابهة.

ويعد مخيم جباليا أكبر مخيم للاجئين في قطاع غزة، إذ تأسس عام 1948 ليحتضن الفلسطينيين الذين هُجِّروا قسرا من أراضيهم عقب النكبة، على مر العقود، وصار اليوم رمزا للمعاناة الفلسطينية، وفي الوقت ذاته بات رمزا للصمود والتشبث بالأرض.

كان المخيم يضمّ عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين فُرضت عليهم حياة اللجوء القاسية منذ تهجيرهم من مدنهم وقراهم الأصلية عام 1948. وعلى مر السنوات، ورغم الظروف المعيشية الصعبة، تحولت جباليا إلى واحدة من أكثر المناطق كثافة بالسكان في العالم، حيث يعيش أكثر من 100,000 نسمة في مساحة لا تتجاوز بضع كيلومترات مربعة.

ولطالما شكّل المخيم قلب المقاومة الفلسطينية، إذ كان شاهدا على العديد من الانتفاضات والمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي. خلال الانتفاضة الأولى عام 1987، انطلقت شرارة الثورة الأولى من أزقة جباليا، ما جعله هدفا دائما للقصف والهجمات الإسرائيلية. على مدار العقود الماضية، لم يسلم المخيم من الاعتداءات العسكرية المتكررة، التي خلفت آلاف الضحايا والمشردين.

في السنوات الأخيرة، زادت معاناة سكانه بسبب تدهور البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية، وشح في المياه النظيفة، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميا، واكتظاظ شديد يحول دون وجود مساحات كافية للعيش الكريم. رغم ذلك، ظل سكان جباليا متمسكين بحقهم في العودة، رافضين النزوح مرة أخرى.

قبل الحرب الأخيرة، كان المخيم ينبض بالحياة، رغم ظروفه الصعبة واكتظاظه بالسكان. غير أن الهجوم الإسرائيلي الأخير حوّله إلى منطقة منكوبة. أحياء كاملة أزيلت من الوجود، ولم يعد بالإمكان التعرف على معالم المخيم القديمة التي طالما احتضنت ذكريات الأهالي.

أم محمد

في أحد أزقة المخيم، كانت أم محمد بكرة، سيدة خمسينية، تتفقد ما تبقى من منزلها الذي كان مكونا من أربعة طوابق قبل أن تزيله القنابل من الوجود.

تقول بصوت مليء بالأسى لـ«القدس العربي»: «لم يبق حجر على حجر، حتى البيوت التي لم تسقط، أفرغت أو احترقت بالكامل».

تجلس أم محمد على كومة من الحجارة، تمرر أصابعها على ما تبقى من جدار كان يوما يحمل صور أبنائها. فقدت اثنين من أبنائها في الحرب، بينما يقبع ابنها الثالث في الأسر منذ أربعة أشهر. لكنها رغم كل شيء ترفض فكرة النزوح.

وتسأل «أين يمكنني الذهاب؟ في بداية الحرب ذهبنا إلى منطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة، لكن لم نشعر بالراحة، عدنا هنا، نحن متمسكون بأرضنا وبيوتنا».

تنتظر أم محمد أن ترسل بلدية غزة جرافة، لتزيل الركام عن أرض منزلها، كي تنصب فوقها خيمة، موضحة: «حتى لو كان السقف من القماش، لا شيء يعادل أن تكون في مكانك بين جدرانه، حتى لو كانت من ذكريات فقط».

أرقام مرعبة

حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد دمر الاحتلال أكثر من 161,600 وحدة سكنية بشكل كلي، و194 ألف وحدة بشكل جزئي، مما يجعل إعادة الإعمار تحديا هائلا. في جباليا وحدها، تحولت معظم المنازل أو جميعها إلى أنقاض، ولم تعد المنطقة صالحة للسكن.

«الوضع كارثي، نحن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة» يقول رئيس بلدية جباليا، مازن النجار. موضحا أن الأولويات تشمل توفير الخيام ودورات المياه المتنقلة والسولار، لتشغيل المرافق (كهرباء ومياه)، بالإضافة إلى الجرافات وأدوات الصيانة، لرفع الركام وتهيئة الأماكن للسكان العائدين.

فعلى مدار أكثر من 15 شهرا، انتهج الاحتلال الإسرائيلي سياسة التهجير القسري ضد سكان غزة، وخاصة في الشمال. واعتمد على خطط عسكرية مثل «خطة الجنرالات»، التي كانت تهدف إلى تفريغ مناطق بأكملها من سكانها. كانت الفكرة أن يغادر السكان بلا عودة، لكن الواقع كان مختلفا.

رغم كل محاولات الطرد والتدمير، عاد النازحون إلى جباليا، وتمسكوا بأرضهم رغم الخراب. لم ينجح الاحتلال في كسر إرادتهم، بل زادهم صمودا وإصرارا على البقاء. «هذا وطننا». يقول أحمد الحسن، «وإن دُمِّر بالكامل، سنبنيه من جديد، حجرا فوق حجر».