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أختان تحرقان والدهما حيّاً بعد اغتصاب إحداهما ومحاولة الاعتداء على الثانية

منذ ساعة واحدة

سيارة لعناصر أمن باكستانيين. أرشيف. رويترز

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لاهور: أُوقفت أختان غير شقيقتين في باكستان للاشتباه في قتلهما والدهما عن طريق حرقه حيّاً بالبنزين انتقاماً منه لأنّه اغتصب إحداهما، وحاول الاعتداء على الثانية، على ما أفادت الشرطة المحلية، الأربعاء.

وقال رضوان طارق، وهو مسؤول رفيع في الشرطة في غجرانوالا في ولاية البنجاب المحافظة وسط شرق البلاد، إنّ المراهقتين “قرّرتا إيجاد حلّ دائم”.

وأشارتا إلى أنّ والدهما اغتصب الأخت الكبرى لمدة عام، وحاول مرتين الاعتداء على الصغرى.

وفي الأول من كانون الثاني/يناير، سحبتا البنزين من دراجة نارية ورشّتاه على والدهما عندما كان نائماً، وقد قضى، الثلاثاء، متأثراً بجروحه في المستشفى، بحسب الشرطة.

وكانت والدتا الفتاتين المتزوجتين من الرجل نفسه، على علم بحوادث الاغتصاب، لكنّهما لم تعلمان مسبقاً بخطّة ابنتيهما.

وأوضحت الشرطة، التي لم تذكر هوية الرجل لحماية المراهقتين، أنّ إحدى الوالدتين أوقفت، بينما تم استجواب الأخرى.

وقال رضوان طارق: “سيمثلن أمام القضاء خلال الأيام المقبلة، فور انتهاء التحقيق”، في إشارة إلى الأختين والأم الموقوفة.

(أ ف ب)

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