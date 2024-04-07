أخت بيلا وجيجي حديد تؤسس شركة أفلام لصالح الفلسطينيين

أنقرة: أسست ألانا حديد، الأخت الكبرى غير الشقيقة لعارضتي الأزياء الأمريكيتين الشهيرتين من أصل فلسطيني جيجي وبيلا حديد، مؤسسة مستقلة لتوزيع وإنتاج وتمويل الأفلام، كرستها لصالح الشعب الفلسطيني.

وذكر موقع “ديدلاين” المهتم بأخبار هوليوود، السبت، أن ألانا، أعلنت أنها ستترأس شركة جديدة لإنتاج وتوزيع الأفلام.

وأضاف أن التركيز سيكون على التمثيل الثقافي وإيصال أصوات صانعي الأفلام غير الممثلين في العالم.

وذكر الموقع، أن الشركة تهدف إلى توفير ملاذ آمن “للأصوات المستبعدة الساعية إلى المقاومة الإبداعية” وتثقيف الجماهير على مقاومة الظلم.

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والمشروع الأول لشركة “Watermelon Pictures”، التي تصفها ألانا، بأنها “مؤسسة فلسطينية مستقلة لتوزيع وإنتاج وتمويل الأفلام”، سيكون فيلما وثائقيا بعنوان “Walled Off”.

ووفق البيان، سيحكي الفيلم الوثائقي قصة فندق “Walled Off” الواقع في مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية، والمطل على “جدار الفصل”.

والفيلم الوثائقي، كتبه وأخرجه المخرج الأمريكي من أصل فلسطيني وإيطالي فين أرفوسو، الذي خطط لتسليط الضوء على حياة الفلسطينيين القاطنين في المنطقة، وشارك في إنتاجه أنور حديد، شقيق الأخوات الثلاثة.

ومن بين المنتجين الآخرين للفيلم الوثائقي كويكو مانديلا، حفيد نيلسون مانديلا، وروجر ووترز، أحد مؤسسي بينك فلويد، على أن يعرض الفيلم في 3 مايو/ أيار المقبل.

(الأناضول)