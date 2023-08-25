“أخذت علما”.. الجزائر تعلق على قرار قادة “بريكس” دعوة 6 أعضاء جدد ـ (فيديو)

جوهانسبرغ: قالت الجزائر إنها أخذت علما بقرار قادة مجموعة بريكس، القاضي بدعوة ستة أعضاء جدد، ليست هي من ضمنهم.

جاء ذلك في كلمة وزير المالية لعزيز فايد، ألقاها في اليوم الأخير لقمة بريكس المنعقدة بمدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية، بصفته ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون.

والخميس، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الاتفاق على انضمام كل من السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين إلى “بريكس”، ليرتفع عدد أعضائها إلى 11.

وقال فايد في أول رد فعل جزائري على مخرجات القمة: “لقد أخذت بلادي علما بالقرار الذي أعلن عنه اليوم (الخميس) قادة مجموعة البريكس والقاضي بدعوة ستة دول جديدة لعضوية المجموعة”.

وأفاد بأن الجزائر “تقدمت بترشحها للانضمام إلى المجموعة من منطلق إدراكها أن خيار التحالف والتكتل هو خيار سيادي واستراتيجي وتنموي”.

وعلق فايد على تطلع قادة “بريكس” لفتح المجال في المستقبل القريب لدول أخرى، بقوله: “إن قناعتنا تظل راسخة بأن الجزائر بتاريخها المجيد ورصيدها الثري في مختلف المجالات بالإضافة إلى موقعها الجيواستراتيجي تقدم لعضويتها مزايا جلية”.



وذكر بأنها تعول في ذلك على “اقتصادها المتنوع والنمو التصاعدي بفضل طاقة شبانية خلاقة وموارد، تخلق كلها فرص للتعاون المثمر داخل المجموعة”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن معايير توسيع مجموعة “بريكس”، تضمنت وزن وهيبة الدولة ومواقفها على الساحة الدولية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم بالعربية” عن لافروف قوله، خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، في ختام قمة “بريكس” في جنوب إفريقيا: “النقاشات حول توسيع “بريكس” كانت مكثفة. لم تخلُ من مشاكل، لكن بشكل عام كانت كل دولة تستهدف اتخاذ القرار بضم أعضاء جدد”.

وأشار إلى أنه تم أخذ المعايير والإجراءات بالنسبة للمنضمين الجدد بعين الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها (السياسي) وبطبيعة الحال، موقفها على الساحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوسّع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة”.

وأوضح لافروف أن من الدول التي تحمل الأفكار المشتركة، تلك التي تؤيد تعددية الأقطاب، وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة، وزيادة دور جنوب العالم في آليات الحوكمة العالمية.

وقال: “وفي هذا السياق فإن الدول الست التي تم الإعلان عن أسمائها اليوم، تستوفي هذه المعايير بشكل كامل”.

والثلاثاء، انطلقت في جوهانسبرغ أعمال الاجتماعات الـ 15 للمجموعة، واختتمت أمس الخميس، وكان في جدول أعمالها بحث طلبات انضمام من جانب أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع لتعزيز الاستثمار في إفريقيا.

ويسعى أعضاء “بريكس” إلى تقوية التكتل ضمن جهود لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب.

لكن الصين، أكدت أمس، أن مجموعة “بريكس” ليست معادية للغرب ولا تشارك في مواجهة أي معسكرات.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدث باسم وزارة الخارجية، دون تسميته، نقلتها إذاعة الصين الدولية وشبكة تلفزيون الصين “سي جي تي إن”.

وقال المتحدث إن “آلية مجموعة بريكس لا تعادي الغرب ولا تشارك في مواجهة مع أي معسكرات”.

وأضاف أن الأعضاء الجدد في “بريكس” يتعين أن يكونوا من “الاقتصادات الناشئة، ولديهم نفوذ إقليمي وعالمي كبير”.

وأكد المتحدث الصيني أن توسع “بريكس” يشكل “أهمية تاريخية كبيرة”.

وتابع: “تولت الصين رئاسة بريكس وأطلقت عملية التوسع. ومنذ ذلك الحين، تعمل بكين مع أعضاء المجموعة لدفع هذه العملية بثبات”.

وكانت أكثر من 20 دولة تقدمت بطلباتها للانضمام إلى “بريكس”، وهو ما اعتبره المسؤول الصيني “دليلا على جاذبية وتأثيرات دول بريكس، فضلا عن حماسة ورغبة الأسواق الناشئة والدول النامية في التعاون”.

وأردف: “يعكس التوسع عزيمة دول بريكس على التضامن والتعاون مع الدول النامية، وهو ما يتوافق مع تطلعات المجتمع الدولي والمصالح المشتركة لدول الأسواق الناشئة والدول النامية”.

وشدد على أن عملية التوسع “تضفي ديناميكية جديدة على آلية تعاون بريكس، وتعزز قوة السلام والتنمية في العالم”.

(وكالات)