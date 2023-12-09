“أخطر تحذير” أمريكي لتل أبيب: إسرائيل تخاطر باستبدال نصر تكتيكي بهزيمة إستراتيجية

إسطنبول: “إسرائيل تخاطر باستبدال نصر تكتيكي بهزيمة إستراتيجية”، هذا أخطر تحذير وجّهه أعلى مسؤول عسكري في الإدارة الأمريكية ممثلاً في وزير الدفاع لويد أوستن، لحكومة بنيامين نتنياهو.
الولايات المتحدة، التي تعتبر أقوى قوة عسكرية في العالم، لها تجارب قاسية في خوض حروب خاسرة، بالرغم من حجم الدمار الهائل الذي أحدثته في فيتنام وأفغانستان والعراق، ولا يكاد حجم قتلاها يقارن مع الأعداد الضخمة من الضحايا في صفوف أعدائها، ومع ذلك خسرت حروبها الثلاثة رغم “انتصارات عسكرية” حققتها على الأرض.
النصر الإستراتيجي لا يقاس بعدد القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الأعداء، بل بكسر إرادة عدوك، إلى الدرجة التي ييأس فيها من تحقيق النصر عليك
فالنصر الإستراتيجي لا يقاس بعدد القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الأعداء، ولكن معروف، منذ القدم، أنه كسر إرادة عدوك، إلى الدرجة التي ييأس فيها من تحقيق النصر عليك.
عندما تجبر عدوك على الاستسلام دون أن تطلق رصاصة واحدة، أو تسقط ضحية واحدة، تكون حققت نصراً إستراتيجياً، أما إنْ ظلَّ عدوك يقاوم رغم فارق القوة، والفجوة في عدد الضحايا، فإن الحرب تصبح “معركة إرادات”، ومن يملك النفس الأطول، والقدرة على التحمّل، ووحدة الجبهة الداخلية وعدم انقسامها هو من سيحقق النصر الإستراتيجي.
وعادة ما يكون لأصحاب الأرض الكلمة الأخيرة في أي صراع مع الاحتلال الأجنبي، لأن التمسك بالأرض هو الخيار الأخير لأي شعب، والتخلي عنه يعني الإبادة والتهجير والفناء كأمة واحدة، والذوبان في شعوب أخرى، أما الغزاة فسيعودون من حيث أتوا.
وهنا يكمن تعقيد الصراع العربي الفلسطيني، لأن كلا الطرفين في مواجهة الشتات إن خسرَ أحدهما “معركة الإرادة”.
وهذا ما يفسر إصرار إسرائيل على تهجير سكان غزة وإبادتهم، وهو المصير الذي ينتظر سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية في مرحلة تالية، مع الإبقاء على أقلية عربية مسلوبة الإرادة، يمكن تذويبها، أو على الأقل احتواؤها، بالشكل الذي لا يشكّل تهديداً وجودياً على “دولتها”.
لكن القتل الواسع والهمجي للمدنيين، وخاصة الأطفال منهم، وبسقف مفتوح، يؤثر بشكل عميق في تحوّل قطاع من الرأي العام العالمي من التعاطف مع إسرائيل، إلى التنديد بجرائمها.
ويظهر ذلك في تصاعد المظاهرات في مدن العالم ضد “المجازر الإسرائيلية”، وتزايد انتقادات المنظمات الأممية لقتل الأطفال والنساء والصحافيين بشكل غير مسبوق من حيث المعدل اليومي والشهري، حتى بالمقارنة مع الحرب العالمية الأولى والثانية، بل وحتى خلال الاحتلال الأمريكي للعراق.
وتحرّكَ آلاف المحامين والهيئات الحقوقية في العالم بدعم من عدة دول وزعماء دول، لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية، رغم أنها مازالت تفتقد للجرأة والحياد، خاصة أن أغلب تمويلها يأتي من دول أوروبية وغربية داعمة لتل أبيب.
إسرائيل لا تخسر فقط معركة الرأي العام العالمي، ولكنها تخسر أيضاً المعركة الأخلاقية، ورغم محاولتها بكل الطرق تشويه حركة “حماس”، إلا أن طريقة وداع الأسرى الإسرائيليين لعناصر الحركة بالكثير من الود والمحبة والاحترام، أكدت زيف تلك الاتهامات.
لأصحاب الأرض الكلمة الأخيرة في أي صراع مع الاحتلال الأجنبي، لأن التمسك بالأرض هو الخيار الأخير لأي شعب، والتخلي عنه يعني الإبادة والتهجير والفناء كأمة واحدة، والذوبان في شعوب أخرى
واحتفاظ حركة “حماس” بورقة الأسرى العسكريين، في إطار رؤيتها لنهاية الحرب “الكل مقابل الكل”، قَسَمَ المجتمع الإسرائيلي بين مطالب بتحرير الأسرى ودفع الثمن بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، وبين متشدد بضرورة استمرار الحرب والقصف، حتى ولو أدى ذلك لمقتل الأسرى الإسرائيليين.
وبغض النظر عن الكفّة التي ستميل إليها إسرائيل، إلا أن ذلك من شأنه أن يعمق الشرخ والانقسام بين أفراد مجتمعها حتى بعد انتهاء الحرب، ما سيضعفها أكثر، ويفقدها الهيبة والرهبة في محيطها الإقليمي، وبالتالي افتقادها لـ”قوة الردع”، وهو ما يمثل أخطر أنواع “الهزيمة الإستراتيجية”، لأنه سيجعلها تحت تهديد دائم وإمكانية تكرار سيناريو “7 أكتوبر 2023”.
أحد أكثر الدروس التي تعلّمتها الولايات المتحدة في تاريخها عن الحروب التي “تنتصر فيها تكتيكياً وتخسرها إستراتيجياً”، حرب فيتنام، والتي دخلتها في 1964 لقتال ثوار “الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام الشيوعية”، المعروفة بـ”فيت كونغ” والمدعومين من جيش فيتنام الشمالية بقيادة هوشي منه، بهدف منع تمدد الشيوعية إلى الجزء الجنوبي من البلاد، والتي كانت مقسمة إلى شطرين.
وألقت الولايات المتحدة بثقلها في هذه الحرب، منتشية بانتصارها في الحرب العالمية الثانية ضد قوات المحور بقيادة النازيين الألمان، وأيضاً منعها الشيوعيين في كوريا الشمالية، المدعومين من الصين والاتحاد السوفييتي، من السيطرة على كوريا الجنوبية.
ورغم أن أعداد الجنود الأمريكيين في فيتنام كانت تتضاعف، حتى بلغ إجمالي عدد الذين تم إرسالهم إلى الحرب، منذ بدايتها في 1964 حتى نهايتها في 1973، نحو 2.7 مليون جندي، وفق موقع “ستريبز” الأمريكي، إلا أن ذلك لم يجبر مقاتلي “الفيت كونغ” على الاستسلام.
يكمن تعقيد الصراع العربي الفلسطيني في أن كلاً من الطرفين في مواجهة الشتات إن خسرَ أحدهما “معركة الإرادة”
استخدم الجيش الأمريكي أسلحة محرمة دولياً وقاذفات ثقيلة وقنابل ذات دمار واسع، وتسببت الحرب في مقتل أكثر من مليون فيتنامي، مقارنة بنحو 58 ألف أمريكي، بالإضافة إلى 304 آلاف جريح، وفق “ستريبز”.
ورغم أن خسائر الفيتناميين كانت أكبر بكثير من خسائر الأمريكيين بشرياً ومادياً، إلا أن الولايات المتحدة اضطرت للانسحاب من فيتنام، بدل الاستمرار في حرب استنزاف بلا أفق للنصر، خاصة أن الرأي العام الأمريكي بدأ ينقلب على حكومته، مع تزايد أعداد القتلى والنعوش القادمة من فيتنام.
ورغم ان واشنطن حاولت تشكيل أكبر جيش فيتنامي عميل، ضم الكثير من السجناء والمجرمين المفرج عنهم في إطار “فَتْنَمَة الحرب”، إلا أن هذا الجيش الذي فاق تعداده مليون مسلح، انهار مع انسحاب آخر جندي أمريكي من البلاد.
من المفارقات أن أقوى قوة عسكرية في العالم، مدعومة بتحالف دولي وآخر محلي (تحالف الشمال)، واجهت قوة متواضعة التسليح (حركة طالبان) واستطاعت إسقاط دولتها الناشئة في كابول وقندهار في فترة وجيزة عام 2001، لكن بعد 20 عاماً اضطر الجيش الأمريكي إلى الانسحاب.
رغم محاولة إسرائيل بكل الطرق تشويه “حماس”، إلا أن طريقة وداع الأسرى الإسرائيليين لعناصر الحركة أكدت زيف تلك الاتهامات
وتكرر نفس المشهد في سايغون الفيتنامية بكابول الأفغانية، رحل الجيش الأمريكي تاركاً المتعاونين معه معلّقين على أطراف طائرة مروحية (فيتنام)، أو طائرة نقل حربية (أفغانستان)، خوفاً من انتقام الحكام الجدد.
فكما احتمى المقاتلون الشيوعيون في فيتنام الجنوبية بشبكات الأنفاق تحت الأرض من قنابل القاذفات الأمريكية الثقيلة، لجأ مقاتلو “طالبان” إلى الكهوف والمغارات في الجبال، التي طالما كانت قلاعاً انهارت حولها عدة إمبراطوريات سواء الهندية أو البريطانية أو السوفييتية وأخيراً الأمريكية.
فالقتل العشوائي للمدنيين يجعل من الثوار في نظر شعوبهم “أبطالاً للحرية”، ويوفر لهم ذلك الدعم اللوجيستي والبشري، وهذا الدرس الذي تعلمته واشنطن، ويرغب وزير الدفاع الأمريكي لتبليغه للإسرائيليين.
فقتل الجيش الإسرائيلي لنحو 17 ألف فلسطيني، لن يقضي على “حماس” (وهذا الهدف الرئيسي الذي وضعه للحرب)، مثلما لم يقض الجيش الأمريكي على “الفيت كونغ” في فيتنام أو طالبان في أفغانستان.
بل ستجعل مجازر الجيش الإسرائيلي الشعب الفلسطيني يلتف أكثر حول “حماس”، وبدل القضاء عليها سيمنحها شرعية وشعبية أكبر، وهذه هي “الهزيمة الإستراتيجية”.
(الأناضول)
كل هذه الاعمال برهان واضح على وحشية الإنسان. مأساة حقيقية في غزة للمدنيين.
من غير الواضح ما الذي يعنيه ” تعطيل العلاقات” . قد يكون سحب السفراء لمدة محدودة!1
لو كانت القاهرة تعتبر خطة التهجير تمس بالأمن القومي المصري لهددت بالغاء اتفاقية كامب دافيد مثلا. هذا الكلام غامض وغير جدي وبلا جدوى سياسية
الدنيا يومان، يوم لك ويوم عليك.
فعلى أمريكا أن لا تفرح كثيراً ،لأن الايام دول.
وسنزحف نحو الأقصى المبارك في يوم قادم، ذاك اليوم الموعود هو وعد الله.
رفعت الأقلام وجفت الصحف.
…/…تتمة
مجرد تساؤل.
هل هناك غير الهزيمة في انتظار الصهاينة!!!؟؟؟
قال محلل الشؤون السياسية في القناة “13” الإسرائيلية، ما نصه:
“يجب أن نستفيق من غفوتنا، كلنا تائهون، نحن في كارثة، ولا نعلم أين يمكن أن نعيش”. انتهى الاقتباس
قال الكاتب الإسرائيلي حاييم ليفنسون بصحيفة “هآرتس”، ما نصه:
“إن كل ما تفعله إسرائيل الآن “لا معنى له”، حتى لو نجحت في القبض على قائد كتائب القسام، محمد الضيف…أن الخسارة تحققت مع الضربة الأولى المفاجئة، والباقي مجرد قصص تبقى أمام المؤرخين لتوثيق أحداثها ” انتهى الاقتباس
و نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية مقالاً للكاتب الصهيوني الشهير “آري شبيت”، جاء فيه ما نصه:
“يبدو أننا نواجه أصعب شعب عرفه التاريخ، ولا حل معهم سوى الاعتراف بحقوقهم وإنهاء الاحتلال” انتهى الاقتباس
وقال سكوت رايتر لموقع “الجزيرة” ما نصه:
“وقد تنجح حماس فيما فشلت فيه الحكومات والجيوش العربية، ناهيك عن السلطة الفلسطينية على مدار 3 أرباع القرن، بتحقيق حلم الدولة، بسبب ما قامت به يوم 7 أكتوبر” انتهى الاقتباس
في مقال لتوماس فريدمان، نشرتْه صحيفة “نيويورك تايمز”، جاء فيه ما نصه:
” وفي ظل ما حدث اليوم فإن الفلسطينيين (صعب عليه أن يقول حماس) يمكنهم الادعاء بأنهم انتصروا مهما حدث بعد” انتهى الاقتباس
كلام للإستهلاك الإعلامي و لتخدير العقول البسيطة ….خاصة ” العربية ” منها …..
سئمنا تنديد، نريد أفعال،نريد قطع علاقات دبلوماسية، نريد مقاطعة إقتصادية ، نريد دعم حقيقي للمقاومة ، نريد فتح حدود للجهاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إسرائيل تدرك أنها مهزومة وتدرك ان من ترسلهم لقتال حماس سيعودون محروقون متفحمون لكنها لا تأبه لأرواحهم بسبب دمويتها ورغبتها في الإجرام وتنفيذ المجازر الإرهابية بالأمس شخص اوروبي قال في اجتماع بين الأصدقاء قال اكتشفت أن أمريكا هي أم الإرهاب وإسرائيل وكيلتها حتى في الانتقام من المدنيين بارتكاب المجازر هي في خسارة اليوم في اي شارع في اوروبا تجد من يلبس الكوفية تعاطفا مع غزة ودعما لحماس.
مجرد تساؤل.
هل هناك غير الهزيمة في انتظار الصهاينة !!!؟؟؟
حتى لو لو لجأ “النتن ياهو” إلى القنبلة النووية كما يتمنى وزير التراث عميحاي إلياهو.
أعداء فلسطين وخاصة حماس، من الغرب والعرب، ، وبعد استفاقتهم من صدمة “طوفان الأقصى”، لم تترك لهم حماس سوى الإقرار بالهزيمة على جميع المستويات، أمنيا وعسكريا، وسياسيا وإعلاميا، وأخلاقيا.
وفي تقرير نشرته صحيفة “فزغلياد” الروسية، جاء فيه ما نصه:
“أن الهجوم المباغت الذي نفذته حماس ضد إسرائيل أربك المجتمع الدولي بأكمله ودمر إحدى الأساطير المرتبطة بإسرائيل في ساعات قليلة.” انتهى الاقتباس.
عن الأنظمة العربية في مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” يوم: 06/12/2023، تحت عنوان:” طوفان الأقصى وسع الفجوة بين الحكام ومواطنيهم”، جاء فيه ما نصه:
“أن حرب غزة فضحت علاقات الحكام العرب بالاحتلال والخضوع له، وأثبتت أن الأنظمة والحكومات بحاجة للتغيير…. أن اتفاقات أبرهة وما قبلها، تم فرضها ضد إرادة الشعوب، وهو ما يزيد الصدع مع الحكومات الاستبدادية (وضع خطين سميكين تحت استبدادية)، لتعيد أهمية قيام ربيع عربي جديد ينهي الأنظمة التي كانت ولا زالت سبباً في تزايد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.” انتهى الاقتباس
…/…يتبع
أمريكا والصهاينة غرضهم هوتهجير سكان غزة لمصر واحداث انهيار اقتصادي في مصر لاضعافهاكما قاموا بتدبير العراق وسوريا. الدول الثلاثة العربية التي تغشاها إسرائيل هي العراق وسوريا ومصر. تدمير غزة وجعلها ارض غير قابلة للحياة هو هدف الصهاينة وليس القضاء على حماس. حماس هم أبناء وأهل غزة وليسوا غرباء.تهجير الغزاوي واحتمال أرضهم هو الهدف للصاهينة أيضا لعدم نيتهم على حل الدولتين. لو اتحد العرب واستخدمو سلاح النفط والحظر الجوي لاعاد الغرب حساباته بخصوص حرب غزة ولكن العرب اتفقوا على أن لا يتفقوا.