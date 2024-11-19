أخنوش: المغرب يحتل الصدارة إفريقياً في صناعة السيارات بقدرة إنتاجية تصل إلى 700 ألف مركبة سنوياً

الرباط- “القدس العربي”: أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، اليوم الثلاثاء، أن التصنيع يشكّل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بفضل استراتيجيات واضحة اعتمدها المغرب تحت التوجيهات الملكية. وأبرز أن الصناعة الوطنية ساهمت في تعزيز مكانة المغرب دولياً، مشيداً بمشاريع كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط وشبكة الطرق السيارة.

وأوضح أخنوش أن برنامج “بنك المشاريع”، الذي أطلق بهدف تنويع الاقتصاد المغربي ودعم الإنتاج المحلي، أسفر عن تحديد 1,864 مشروعاً باستثمارات قيمتها 119 مليار درهم (حوالي 11.7 مليار دولار)، وتوقيع 654 اتفاقية بقيمة 78 مليار درهم (حوالي 7.7 مليار دولار)، ما أتاح خلق 89,000 فرصة عمل مباشرة.

وأشار إلى معالجة 2,012 مشروعاً استثمارياً بقيمة تفوق 800 مليار درهم (حوالي 78.7 مليار دولار)، مما سيخلق أكثر من 275,000 فرصة عمل. كما أُطلقت مشاريع لتطوير المناطق الصناعية، مثل منطقة “طنجة تيك”، ومنطقتين صناعيتين للدفاع بهدف تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية في مجال التصنيع العسكري.

وأكد رئيس الحكومة المغربية على أهمية الابتكار في الصناعة، حيث جرى تمويل 108 مشاريع ابتكارية بتكلفة إجمالية بلغت 615 مليون درهم (حوالي 60.5 مليون دولار). وفي سياق تعزيز تنافسية الإنتاج، أطلقت الحكومة مشروعاً لخط كهربائي عالي الجهد بقدرة 3 غيغاواط لدعم الإنتاج الصناعي الخالي من الكربون.

وأضاف أن استراتيجية الطاقات المتجددة تستهدف وصول نسبتها إلى 52% من إجمالي الإنتاج بحلول 2030، مع تطوير مشاريع للهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى تلقي الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة (مازن) أكثر من 40 طلب استثمار دوليا في هذا المجال.

ومن جهة أخرى، أبرز عزيز أخنوش التطور في قطاع السيارات، الذي جعل المغرب يحتل المرتبة الأولى إفريقيا بقدرة إنتاجية تصل إلى 700,000 مركبة سنوياً، ومعدل إدماج محلي بلغ 69%. كما بلغت صادرات السيارات 148 مليار درهم (حوالي 14.6 مليار دولار) عام 2023، مع توقعات بمزيد من النمو.

في قطاع الطيران، استقطب المغرب أكثر من 150 شركة عالمية، وأسفر عن نمو صادرات بلغت 20 مليار درهم (حوالي 2 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2024. كما يجري العمل على تطوير صناعة القطارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية التي حققت صادرات بقيمة 19 مليار درهم (حوالي 1.9 مليار دولار) عام 2023.

وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أهمية استراتيجيات التصنيع في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز السيادة الصناعية للمغرب، وخلق فرص عمل في القطاعات الواعدة.