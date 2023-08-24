أخنوش يحدد موعد صرف التعويضات الاجتماعية في أول جلسة للحكومة المغربية بعد العطلة- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”: دشن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، الموسم السياسي الجديد، بالإعلان عن موعد بداية صرف التعويضات الاجتماعية، وحددها قبل نهاية العام الحالي.

ووفق كلمة لرئيس الحكومة، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الخميس، فإن “الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج ‏التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل ‏الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة”.

وافتتح أخنوش المجلس الحكومي، الخميس، بكلمة أكد فيها على أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.

واختار رئيس الحكومة أن يبشر المغاربة بخبر التعويضات الاجتماعية، في أول اجتماع للمجلس الحكومي بعد العطلة الصيفية التي دامت زهاء الشهر، ولم يفته الإشارة إلى أن الحكومة تنتظرها في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى.

واستعرض أخنوش بعض هذه الملفات والأوراش الكبرى، منها تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

واستحضر رئيس الحكومة توجيهات العاهل المغربي محمد السادس، الواردة في خطاب عيد العرش ‏والتي اعتبرها بوصلة للعمل الحكومي.