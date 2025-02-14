أخيرا.. إطلاق سراح فيلم “البوز” بعد خروج بطلته دنيا بطمة من السجن- (تدوينة وفيديو)

الرباط – “القدس العربي”:

أعلن طاقم الفيلم السينمائي “البوز” عن موعد عرضه في القاعات السينمائية المغربية في شهر أيار/ مايو المقبل، وذلك بعد تأجيله حين كانت بطلته الفنانة دنيا بطمة تقضي عقوبة سجنية، وفق مصادر إعلامية محلية.

ويعد الفيلم أول تجربة في التمثيل لدنيا بطمة، وكان طاقمه قد قرر تأجيل العرض الأول وكل العروض الأخرى في القاعات السينمائية إلى حين مغادرتها سجن الوداية في مراكش الذي مكثت فيه لمدة سنة حتى نهاية الشهر المنصرم.

وتشارك دنيا بطمة في بطولة العمل السينمائي “البوز” الذي أنهت المخرجة دمنة بونعيلات تصويره منذ ما يقارب العام، ويعرف حضور نجوم مغاربة من بينهم: رفيق بوبكر وعبد الله فركوس ومراد العشابي ونعيمة بوحمالة وفضيلة بنموسى وبشرى أهريش.

الجدير بالذكر أن لحظة خروج الفنانة من السجن أحيطت بسرية تامة وتكتم كبير من طرف أهلها، ورغم ذلك كانت كاميرات بعض المواقع الإخبارية بالمرصاد، حيث جرى التقاط مشاهد لها وهي تغادر أسوار “الوداية” في مدينة مراكش.