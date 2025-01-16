أخيرا.. طائرة مولودية الجزائر والنادي الرياضي القسنطيني تصل تنزانيا

الجزائر: وصلت الطائرة الخاصة التي كانت تقل نادي مولودية الجزائر ومواطنه النادي الرياضي القسنطيني في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، إلى دار السلام عاصمة تنزانيا بعد 24 ساعة من التأخر.

ويلتقي مولودية الجزائر مع مضيفه يانغ أفريكانز بعد غد السبت، في مباراة يتعين عليه عدم خسارتها إذا ما أراد مرافقة الهلال السوداني لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا عن المجموعة الأولى.

بينما يواجه النادي الرياضي القسنطيني مضيفه سيمبا من أجل حسم صدارة المجموعة الأولى بمسابقة كأس الكونفيدرالية.

وكان يفترض أن تحط الطائرة التي تقل الفريقين الجزائريين فجر أمس الأربعاء بمطار دار السلام، لكن عدم الحصول على رخصة الهبوط أجّل ذلك إلى فجر اليوم.

وأمام هذا الوضع، اضطر مولودية الجزائر والنادي الرياضي القسنطيني إلى التوجه إلى مدينة تامنجست أقصى جنوب الجزائر، حيث خاض الفريقان يوم أمس، مرانهما بملعب المدينة، قبل السفر عصرا باتجاه دار السلام.

(د ب أ)