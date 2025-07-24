أداء متباين لأسهم الخليج مع تقييم المستثمرين لأرباح الشركات والمفاوضات التجارية الأمريكية

دبي – رويترز: تباين أداء الأسهم الخليجية وسط تعاملات متقلبة أمس الخميس إذ يُقَيِّم المستثمرون مجموعة من أرباح الشركات مع التركيز على المفاوضات التجارية الأمريكية قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية الذي يلوح في الأفق.

ومع أن التطورات الأخيرة تبدو بناءة، مثل اتفاق واشنطن مع طوكيو على خفض الرسوم الجمركية على الواردات من اليابان والمؤشرات على اتفاق محتمل مع الاتحاد الأوروبي، يواصل المتعاملون في السوق توخي الحذر بانتظار وضوح اتجاه سياسة التجارة العالمية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.4 في المئة، في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، تحت وطأة الضعف المستمر لأسعار النفط على الرغم من انتعاشها في الآونة الأخيرة، مع هبوط سهم «مصرف الراجحي» ذو الثقل 0.7 في المئة، وتراجع سهم شركة «أرامكو السعودية» العملاقة للنفط 0.2 في المئة.

وقد تستمر مواجهة السوق السعودية لضغوطات بسبب الانخفاض النسبي لأسعار النفط، على الرغم من الانتعاش. لكن سامر حسن، المحلل الأول لأسواق المال في «إكس.إس دوت كوم»، قال إن موسم الأرباح الذي يتسم بالإيجابية على نطاق واسع قد يساعد السوق على استعادة قوتها.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.4 في المئة مسجلاً أعلى مستوياته في 17 عاماً ونصف العام، إذ عوضت مكاسب حققها قطاع العقارات الخسائر المبكرة التي نجمت عن انخفاض تجاوز اثنين في المئة لسهم «بنك الإمارات دبي» الوطني بعد تسجيل تراجع في أرباح النصف الأول من العام بلغ تسعة في المئة، مما دفع الأسهم المالية للانخفاض وجعل القطاع الأسوأ أداء خلال اليوم.

واستقر مؤشر أبوظبي وسط تداولات متباينة في الأسهم ذات الثقل قبل إعلانات مقبلة عن الأرباح، معززاً مكاسبه بعد انتعاشه القوي أمس الأول. وقال حسن إن بورصتي الإمارات ربما تتجهان لتحقيق مكاسب بدعم من موسم أرباح يُعَدُّ إيجابياً إلى حد بعيد حتى الآن.

وارتفع المؤشر القطري 0.3 في المئة، لتمتد سلسلة مكاسبه إلى ست جلسات، إذ ارتفع إلى أعلى مستوياته في عامين ونصف العام مدفوعاً بتقارير الأرباح القوية التي صدرت هذا الأسبوع، خاصة من قطاع البنوك.

وأشار حسن إلى أن المتعاملين يترقبون أرباح الأسبوع المقبل من القطاعات الأخرى، والتي قد تعزز الزخم بالسوق.

وفي البحرين، ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 1953 نقطة، فيما تراجع مؤشر البورصة العمانية 0.1 في المئة إلى 4719 نقطة. وانخفض مؤشر الكويت 0.35 في المئة إلى 9272 نقطة. وكانت البورصة المصرية مغلقة أمس بسبب عطلة رسمية.