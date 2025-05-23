سياسة | دولي

أدلة ترامب على “قتل جماعي للبيض في جنوب أفريقيا” خاطئة بشكل محرج.. رويترز تكشف حقيقة الصورة- (فيديو)

23 - مايو - 2025

عمال إغاثة يرفعون أكياس الجثث لضحايا الاشتباكات بين متمردي حركة 23 مارس وقوات الكونغو الديمقراطية. 3 فبراير 2025. رويترز

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جوهانسبرغ: عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطة شاشة من فيديو لوكالة رويترز تم تصويره في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كجزء مما قال، يوم الأربعاء، إنها “أدلة” على عمليات قتل جماعي لمواطنين بيض في جنوب أفريقيا.
وقال ترامب، وهو يرفع نسخة مطبوعة من مقال مصحوب بالصورة، خلال اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا: “هؤلاء جميعاً مزارعون بيض يُدفنون”.

إلا أن الحقيقة هي أن الفيديو، الذي نشرته رويترز في 3 فبراير/شباط، وتحقَّقَ منه فريقُ تقصّي الحقائق التابع للوكالة، يُظهر عمال إغاثة وهم يرفعون أكياس جثث في مدينة جوما بالكونغو. وقد تم اقتطاع الصورة من لقطات نشرتها رويترز في أعقاب معارك ضارية مع متمردي “حركة 23 مارس” المدعومة من رواندا.
ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.
وكان رامابوسا قد زار واشنطن، هذا الأسبوع، في محاولة لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة، بعد انتقادات مستمرة من ترامب، خلال الأشهر الماضية، لقوانين الأراضي والسياسة الخارجية لجنوب أفريقيا، فضلاً عن اتهامات بإساءة معاملة الأقلية البيضاء، وهي اتهامات تنفيها الحكومة الجنوب أفريقية.

وخلال الاجتماع مع رامابوسا، الذي بُثّ على شاشات التلفزيون، عرض ترامب فيديو قال إنه يُظهر أدلة على “إبادة جماعية” للمزارعين البيض في جنوب أفريقيا.
وبعد ذلك، استعرض ترامب نسخاً مطبوعة من مقالات قال إنها توثق جرائم قتل بحق مواطنين بيض من جنوب أفريقيا، قائلاً: “موت، موت، موت، موت مروّع”.
(رويترز)

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  1. يقول رضا تونس:
    مايو 23, 2025 الساعة 11:39 ص

    الإدارات الأمريكية المتعاقبة تنتهج الكذب و الخداع و المراوغة لتمرير أجندتها و سياساتها الإمبريالية الإستعمارية و العراق مثال صاروخ للتزييف و الكذب على أذقان العالم حين إدعا كولن باول من أعلى منبر الأمم المتحدة إمتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل و تسييرها عبر القطار لإخفاءها عن المفتشين الدوليين وهي الحجة التي أستعملت باطلا لتدمير العراق لصالح الكيان الصهيوني
    كل ما يقوله الإمبريالي هو كذب محض

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  2. يقول خالد:
    مايو 23, 2025 الساعة 2:42 م

    لا يحق لدولة تأسست على أنقاض الإبادة الجماعية و قامت على جماجم و دماء السكان الاصليين الهنود الحمر أن تتهم الآخرين بذلك فهي بذلك تكون مثل عاهرة تحاضر عن الشرف او كما يقول المثل العربي: “رمتني بدائها و انسلت”، هذا غن الماضي أنا عن الحاضر فهاهي ربيبتكم و قرة اعينكم إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية على المباشر أمام أنظار العالم بأسره و أنتم تدعمونها بالمال والسلاح و الدعم السياسي و الدبلوماسي.

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  3. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    مايو 23, 2025 الساعة 5:18 م

    حبل الكذب قصير وترامب معروف بهذه الأكاذيب، فهل سينفعه الإستمرار بذلك!

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  4. يقول محفوظ - الجزائر:
    مايو 23, 2025 الساعة 10:02 م

    ……والله العظيم أنه إنتابني شك منذ أول مرة قرأت الخبر أن الفديو غير موثوق والأيام تأتي بالنفي أو التأكيد….

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