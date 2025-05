أدلة ترامب على “قتل جماعي للبيض في جنوب أفريقيا” خاطئة بشكل محرج.. رويترز تكشف حقيقة الصورة- (فيديو)

جوهانسبرغ: عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطة شاشة من فيديو لوكالة رويترز تم تصويره في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كجزء مما قال، يوم الأربعاء، إنها “أدلة” على عمليات قتل جماعي لمواطنين بيض في جنوب أفريقيا.

وقال ترامب، وهو يرفع نسخة مطبوعة من مقال مصحوب بالصورة، خلال اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا: “هؤلاء جميعاً مزارعون بيض يُدفنون”.

President Trump showed a screenshot of Reuters video taken in the Democratic Republic of Congo as part of what he falsely presented as evidence of mass killings of white South Africans https://t.co/mWvVy5Jpxf 1/3 pic.twitter.com/RVOsXUzKmb

إلا أن الحقيقة هي أن الفيديو، الذي نشرته رويترز في 3 فبراير/شباط، وتحقَّقَ منه فريقُ تقصّي الحقائق التابع للوكالة، يُظهر عمال إغاثة وهم يرفعون أكياس جثث في مدينة جوما بالكونغو. وقد تم اقتطاع الصورة من لقطات نشرتها رويترز في أعقاب معارك ضارية مع متمردي “حركة 23 مارس” المدعومة من رواندا.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وكان رامابوسا قد زار واشنطن، هذا الأسبوع، في محاولة لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة، بعد انتقادات مستمرة من ترامب، خلال الأشهر الماضية، لقوانين الأراضي والسياسة الخارجية لجنوب أفريقيا، فضلاً عن اتهامات بإساءة معاملة الأقلية البيضاء، وهي اتهامات تنفيها الحكومة الجنوب أفريقية.

