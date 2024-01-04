أدلة دامغة في ملف «العدل الدولية» ضد إسرائيل… فهل ستجبرها على وقف العدوان؟

لندن – الناصرة ـ «القدس العربي»: قال المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور في تقرير في صحيفة “الغارديان” إن الطلب الذي تقدّمت به جنوب أفريقيا الى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل بحق إسرائيل، التي تنتهك التزاماتها في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، يرفع الرهانات. كما أن قرار إسرائيل بالدفاع عن نفسها أمام المحكمة سيجعل من الصعوبة عليها تجاهل أي نتيجة سلبية.

وتم تحديد الجلسة الأولى في هيغ يومي 11 و 12 كانون الثاني/يناير، ولو كانت هناك سوابق فمن المرجح أن تصدر المحكمة قراراً مؤقتاً في غضون أسابيع. وعلى خلفية كل ذلك تحذر بعض الأوساط الإسرائيلية من استمرار الوزراء والنواب الإسرائيليين في دعواتهم للتهجير والتدمير، ومنها صحيفة “هآرتس” التي دعت في افتتاحيتها أمس لليقظة قبل أن “يقع الفأس بالرأس”.

وتمضي “هآرتس” في تحذيراتها: “حقيقة أن إسرائيل تقاد من قبل حكومة هي الأكثر تطرفا في تاريخها وأعضاؤها يتحدثون عن “محو قطاع غزة” ويتدارسون علانية فكرة الترانسفير، ويدعون لاحتلال قطاع غزة وبناء مستوطنات داخله مجددّا، الى جانب الحقيقة بأن الوسط الجماهيري يعمل على تطبيع قتل 50 ألفا أو 100 ألف مواطن في غزة، وتجويع السكان ومنع دخول مساعدات إنسانية كوسيلة ضغط على حماس، كل ذلك من شأنه أن يساعد محكمة العدل العليا على أن تنسب لإسرائيل النوايا بالمساس بالمدنيين”.

وقال النائب الفرنسي عن حزب “فرنسا الأبية”، توماس بورت، الخميس، إن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية مخططة ومنظمة” في غزة.

أما المحامي الأمريكي، فرانسيس بويل، فقال: “استنادا إلى مراجعتي الدقيقة لجميع الوثائق التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا حتى الآن، أعتقد أن جنوب أفريقيا ستفوز بأمر ضد إسرائيل لوقف والكف عن ارتكاب جميع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.”

وبويل هو أول محام يفوز بقضية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية من محكمة العدل الدولية، بعد أن قضت محكمة العدل الدولية عام 2007 بحصول إبادة في البوسنة والهرسك، وتحميلها صربيا المسؤولية.

وتابع بويل: “حينها سيكون لدينا قرار رسمي من محكمة العدل الدولية نفسها” بأن ما يحصل في غزة هو بالفعل “إبادة الجماعية”. وأفاد بأنه “بموجب المادة الأولى من اتفاقية الإبادة الجماعية، ستكون جميع الأطراف المتعاقدة، 153 دولة، ملزمة بعد ذلك “بمنع” الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.”

وأشار إلى أنه “عندما تصدر المحكمة الدولية أمر الوقف والكف ضد إسرائيل، فإن إدارة بايدن ستكون مُدانة بموجب المادة الثالثة، الفقرة (هـ)، من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تجرم التواطؤ في الإبادة الجماعية. ” وقال ” نعلم أن إدارة بايدن كانت تساعد وتحرض إسرائيل على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.”