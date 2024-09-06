سياسة | دولي

أدلت بشهادة مؤثرة عن غزة أمام البرلمان.. إطلاق سراح ممرضة فرنسية بعد اعتقال قصير- (تدوينات وفيديو)

6 - سبتمبر - 2024

الممرضة الفرنسية إيمان معرفي (لقطة شاشة)

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باريس: أطلقت السلطات الفرنسية، سراح الممرضة إيمان معرفي، التي تطوعت لمدة أسبوعين في المستشفى الأوروبي بخان يونس في قطاع غزة.

وكانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت لوقت قصير الممرضة معرفي بدون توجيه أي اتهامات، ولكن العديد من المعلقين قالوا إن الاعتقال يهدف إلى إرهاب الأصوات المناصرة لفلسطين.

وعُرفت الممرضة معرفي، بعد عودتها من غزة، عندما أدلت بشهادتها أمام مجلس النواب الفرنسي، عما رأته من أهوال وفظائع جراء الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة.

وقال النائب الفرنسي توماس بورتس عبر حسابه بمنصة “إكس” “لقد تم إطلاق سراح إيمان معرفي للتو، وانتهى الأمر، ولن تتم ملاحقتها قضائيا”.

وأضاف بورتس، “تفتيش أجهزة الأمن منزل إيمان أمام عائلتها، لا يدع مجالا للشك في رغبة السلطات بترهيب الأصوات التي ترتفع لدعم الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف إطلاق النار”.

وكانت الممرضة الفرنسية إيمان معرفي، قد روت في فبراير/شباط الماضي، الأهوال التي رأتها في قطاع غزة، والتدهور الكبير في القطاع الصحي، مؤكدة أن المشاهد التي عاينتها ستبقى عالقة في ذاكرتها دون نسيان.

وقالت الممرضة معرفة:” لست خبيرة بأنواع الذخائر ولكن هناك استخدامات لأسلحة تستهدف الأطفال، عالجنا فتاة حُرقت على الأرجح من الفسفور، وهناك ولد وصلنا مصابًا بشلل كامل بسبب رصاصة اخترقت رقبته”. كما كشفت بأن المرضى في المستشفى الأوروبي معرضون جميعًا للموت الوشيك وبنسبة 100%، نتيجة استقبال المستشفى العديد من النازحين مما يزيد من خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى.

(وكالات)

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