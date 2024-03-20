سياسة | دولي

أدميرال أمريكي: الصين في سبيل الاستعداد لغزو تايوان بحلول عام 2027

منذ 5 ثواني

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واشنطن:  قال الأدميرال جون أكويلينو، قائد القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إن الصين تقوم ببناء ترسانتها العسكرية والنووية بوتيرة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وتشير جميع الدلائل إلى أنها متمسكة بطموحاتها للاستعداد لغزو تايوان بحلول عام 2027.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الأدميرال أكويلينو قوله، أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها بكين، فإنها زادت ميزانية الدفاع الرسمية بنسبة 16% خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى أكثر من 223 مليار دولار.

 وقال أكويلينو إن جيش التحرير الشعبي الصيني، في السنوات الثلاث التي تلت تولي الأدميرال الأمريكي القيادة، أضاف أكثر من 400 طائرة مقاتلة، إلى جانب أكثر من 20 سفينة حربية كبرى.

ونقلت وكالة بلومبرغ عنه قوله إن الصين ضاعفت أيضا مخزونها من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز منذ عام 2020.

وقال أكويلينو: “تشير جميع الدلائل إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني يلبي توجيهات الرئيس شي جين بينج بالاستعداد لغزو تايوان بحلول عام 2027، وتشير تصرفات جيش التحرير الشعبي الصيني إلى انه يمتلك القدرة على الوفاء بالجدول الزمني المفضل لشي لتوحيد تايوان مع البر الرئيسي للصين بالقوة إذا تلقى التوجيهات بذلك”.

(د ب أ)

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