«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقية لتوريد الغاز المُسال لـ«جابكس» اليابانية

■ دبي – أ ف ب: أعلنت شركة «أدنوك للغاز» الإماراتية الخميس توقيع اتفاقية مع شركة اليابان المحدودة لاستكشاف النفط «جابكس» لتزويدها بالغاز الطبيعي المُسال لمدة خمس سنوات، بعد شهر من زيارة لرئيس الوزراء الياباني إلى الإمارات ركّزت على الطاقة الخضراء.

وأفادت الشركة التابعة لمجموعة «أدنوك» النفطية الحكومية العملاقة في بيان أن قيمة الاتفاقية تتراوح بين 450 و550 مليون دولار أمريكي، لكنّها لم تحدد كمية الغاز الذي سيتمّ توريده.

وخلال زيارته الشهر الماضي، ناقش رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا مع المسؤولين الإماراتيين التعاون في المجالات المتعلقة بإنتاج واستخدام الهيدروجين والأمونيا إضافة إلى إعادة تدوير الكربون. كما تمّ توقيع 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عدة بينها التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتستورد اليابان نحو 25% من نفطها الخام من الإمارات، ما يجعلها أكبر مستورد عالمي لمنتجات النفط والغاز من «أدنوك»، بحسب الشركة الإماراتية.

وتدير «أدنوك للغاز» 95% من إجمالي احتياطيات الإمارات من الغاز الطبيعي، التي تُعدّ سابع أكبر احتياطات في العالم.

وفي التاسع من آب/أغسطس، أعلنت «أدنوك للغاز» منح عقد بقيمة 3.6 مليار دولار لمشروع مشترك بين شركتين إماراتية وإسبانية لتوسيع المنشآت المخصصة لمعالجة الغاز الطبيعي في الإمارات.

وفي عام 2021، أنتجت الإمارات 57 مليار متر مكعب تقريباً من الغاز الطبيعي، أي نحو 1.4 في المئة من الإنتاج العالمي، وفقا لإحصاءات شركة «بريتيش بتروليوم».

وفي العام نفسه، صدّرت نحو 8.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المُسال تمثل نحو 1.7 في المئة من حجم الصادرات العالمية، وفقا لشركة الطاقة البريطانية العالمية.

وتستضيف الإمارات، إحدى أكبر الدول المصدّرة للنفط في العالم، مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول المناخ «كوب28» من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام.