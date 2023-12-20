«أدنوك» الإماراتية ستزود شركة صينية بالغاز المسال من مشروع الرويس لـ15عاماً

■ دبي – وكالات: قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس الاربعاء أنها وقعت اتفاقاً لمدة 15 عاماً لتوريد ما لا يقل عن مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال إلى شركة تابعة لشركة «إي.إن.إن» الصينية للغاز الطبيعي.

وأضافت «أدنوك» في بيان «سيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المُسال منخفض الانبعاثات التابع لأدنوك، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي».

وقالت أيضاً «من المتوقع أن يبدأ تصدير الشحنات بمجرد انطلاق عمليات التشغيل التجارية للمنشأة المتوقعة في عام 2028».

وأضافت في البيان أن تنفيذ الاتفاق مع شركة «إي.إن.إن» للغاز الطبيعي المُسال التابعة ومقرها سنغافورة «مرتبط باتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، وسير المفاوضات للوصول إلى اتفاقية بيع وشراء نهائية بين الشركتين».

وجاء في البيان أن «أدنوك» تسعى من خلال مشروع الرويس «لرفع السعة الإنتاجية المستهدفة من الغاز الطبيعي المُسال بأكثر من الضعف، وذلك لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي».

وارتفع الطلب على الغاز الطبيعي مع سعي أوروبا لتأمين إمدادات تحل محل الغاز الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا العام الماضي.

وقالت «أدنوك» أن محطة الرويس للغاز الطبيعي المُسال ستكون أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعمل بالكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المُسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية».

وأضافت «سيتكون المشروع عند اكتماله من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن سنوياً».