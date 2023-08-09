«أدنوك للغاز» الإماراتية ترسي عقدا بقيمة 3,6 مليار دولار لتوسعة بنيتها التحتية

■ دبي – وكالات: أعلنت «أدنوك للغاز» أمس الأربعاء ترسية عقد بقيمة 3.6 مليار دولار لتوسعة بُنيتها التحتية لمعالجة الغاز في الإمارات.

وقالت الشركة في بيان أن العقد اأُرسي على مشروع مشترك بين شركتي «الإنشاءات البترولية الوطنية»و»تكنيكاس ريونيداس إس.إيه أبوظبي»، وهي شركة مقاولات عالمية في مجال النفط والغاز تتخذ من مدريد مقراً لها.

وأوضحت أن المرافق الجديدة لمعالجة الغاز ستتيح «توفير إمدادات موثوقة» من المواد الوسيطة لمجمع الرويس الصناعي في منطقة الظفرة في أبوظبي.

وأضافت الشركة في البيان «سيساهم مشروع التوسعة الإستراتيجي المسمى +ميرام+ لتسريع استرداد وتسييل الإيثان في تحقيق هدفين رئيسيين، هما زيادة استخلاص الإيثان بنسبة تتراوح بين 35 و40 في المئة من المنشآت البرية الحالية لشركة أدنوك للغاز في مجمع حبشان من خلال إنشاء وحدات جديدة لمعالجة الغاز، وتحقيق قيمة إضافية من المواد الوسيطة الحالية ونقلها إلى الرويس عبر خط أنابيب مخصص لنقل سوائل الغاز الطبيعي بطول 120 كيلومتراً».

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لـ»أدنوك للغاز» أحمد محمد العبري قوله أن توسيع منشآت معالجة الغاز سيساهم «في توفير طاقة إضافية للقطاع الصناعي المتنامي في الدولة، وتحفيز النمو والتنويع الاقتصادي من خلال القيمة المحلية الكبيرة التي سيحققها العقد».

وستتم إعادة توجيه 70% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز للقيمة المحلية المضافة والذي يهدف إلى دعم النمو والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات. وتدير «أدنوك للغاز» 95% من إجمالي احتياطيات الإمارات من الغاز الطبيعي، التي تُعدّ سابع أكبر احتياطات في العالم.

وأواخر الشهر الماضي، أعلنت مجموعة «أدنوك» النفطية الأم تسريع خططها بشأن الحياد المناخي، واضعة نصب أعينها عام 2045 بدل 2050، رغم سعي الدولة الخليجية لزيادة طاقتها الإنتاجية من الخام واستثمار عشرات مليارات الدولارات في قطاع النفط والغاز.

وتستضيف الإمارات، إحدى أكبر الدول المصدّرة للنفط في العالم، مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول المناخ «كوب28» من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام.

وفي عام 2021،أنتجت الإمارات 57 مليار متر مكعب تقريباً من الغاز الطبيعي، أي 1.4 في المئة من الإنتاج العالمي، وفقا لإحصاءات شركة «بريتيش بتروليوم».

وفي العام نفسه، صدّرت نحو 8.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المُسال تمثل نحو 1.7 في المئة من حجم الصادرات العالمية، وفقا لشركة الطاقة البريطانية العالمية.

وتتطلع الإمارات إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المُسال إلى 15 مليون طن سنوياً في السنوات القليلة المقبلة، وفق وكالة بلومبرغ.