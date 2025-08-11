 أديداس تعتذر عن “الاستيلاء الثقافي” بشأن تصميم حذاء مستوحى من الثقافة المكسيكية

مكسيكو سيتي: اعتذرت شركة أديداس الألمانية لصناعة الملابس الرياضية، بعد اتهامات وجهت إليها بالاستيلاء الثقافي في تصميم حذاء ” أواكساكا سليب اون” الخاص بها.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الإثنين، “أديداس تقدر الثراء الثقافي لمجتمعات السكان الأصليين في المكسيك وأهمية تراثها الحرفي”.

وأوضح البيان أن الشركة “استلهمت حذاء اواكساكا سليب اون من تصميم من أواكساكا المتجذر في تقليد قرية فيلا هيدالجو يالالاج.. نعتذر علانية ونؤكد مجددا التزامنا بالعمل مع يالالاج في حوار محترم يكرم تراثهم الثقافي”.

وقام المصمم الأمريكي ويلي تشافاريا بتصميم حذاء أديداس بناء على صندل هواراش من قرية “فيلا هيدالجو يالالاج” في ولاية أواكساكا المكسيكية. وتم اتهام الشركة لاحقا بالاستيلاء الثقافي في المكسيك.

وكتب حاكم أواكساكا سولومون جارا على منصة “اكس” إن “(صنادل) هواراش من يالالاج هي جزء من التراث الثقافي لهذا المجتمع، وهو تقليد تم تمريره من جيل إلى جيل ويعكس هويته… هذا التراث هو أحد أعظم كنوزنا، ويجب ألا نسمح بأن تتم معاملته كسلعة”.

ووصفت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تصميم الحذاء بأنه “استيلاء ثقافي غير مناسب”. وهو مصطلح يشير إلى تسويق تقليد دون موافقة صريحة من مبدعيه. وقالت الرئيسة “الشركات الكبيرة تأخذ المنتجات والأفكار والتصاميم من مجتمعات السكان الأصليين في بلدنا: هذه ملكية فكرية”.

(د ب أ)