أديداس تمنع بيع قمصان ألمانيا رقم 44 لتشابهها مع شعار الحزب النازي

لندن: تنوي شركة أديداس لصناعة الملابس والمستلزمات الرياضية إجراء تعديل جذري على سياسة بيع قميص منتخب ألمانيا الذي يحمل رقم 44 رداً على الانتقادات الموجهة للتصميم الذي يشبه شعاراً للحزب النازي.

وقال أوليفر بروجن، المتحدث باسم شركة أديداس: “سنمنع بيع هذا القميص في متجرنا عبر شبكة الإنترنت”.

وقد لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، أن الرقم 44 في التصميم الجديد لقميص منتخب ألمانيا، الذي تم تقديمه في الشهر الماضي، يشبه شعار قوات الأمن الخاصة “أس أس” التابعة للحزب النازي الذي كان يتزعمه أدولف هتلر.

Adidas’s playful update on the new Germany shirt is… interesting pic.twitter.com/hCIYv49DWq — Tom Bromley ⭐️⭐️ (@tombromley64) March 30, 2024

وتعرضت شركة أديداس لانتقادات عنيفة، لكن بروجن أوضح أن الاتحاد الألماني لكرة القدم، وشريكه شركة تيم سبورتس 11 هما المسؤولان عن تصميم الأسماء والأرقام”.

من جانبه قال الاتحاد الألماني لكرة القدم إنه سيتم إصدار تصميم بديل للرقم 4 بالتعاون مع شركة “11 تيم سبورتس”، مضيفاً أنه سيتم التحقق من جميع الأرقام من صفر إلى رقم 9 ، قبل تسليم الأرقام من 1 إلى 26 للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للفحص.

وأضاف بروجن: “يعمل في شركة أديداس أشخاص من 100 دولة، ونحن كشركة نقف تماماً ضد أي شكل من أشكال التمييز والكراهية ومعاداة السامية والعنف .

(د ب أ)