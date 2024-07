أديداس تمنع بيع قمصان ألمانيا رقم 44 لتشابهها مع شعار الحزب النازي

لندن: تنوي شركة أديداس لصناعة الملابس والمستلزمات الرياضية إجراء تعديل جذري على سياسة بيع قميص منتخب ألمانيا الذي يحمل رقم 44 رداً على الانتقادات الموجهة للتصميم الذي يشبه شعاراً للحزب النازي.

وقال أوليفر بروجن، المتحدث باسم شركة أديداس: “سنمنع بيع هذا القميص في متجرنا عبر شبكة الإنترنت”.

وقد لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، أن الرقم 44 في التصميم الجديد لقميص منتخب ألمانيا، الذي تم تقديمه في الشهر الماضي، يشبه شعار قوات الأمن الخاصة “أس أس” التابعة للحزب النازي الذي كان يتزعمه أدولف هتلر.

Adidas’s playful update on the new Germany shirt is… interesting pic.twitter.com/hCIYv49DWq

— Tom Bromley ⭐️⭐️ (@tombromley64) March 30, 2024