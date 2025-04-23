«أديل» السعودية للطيران الرخيص تؤكد طلبها شراء 10 طائرات «إيرباص» من طراز «إيه330 نيو»

الرياض – رويترز: أكدت شركة «طيران أديل» السعودية للرحلات منخفضة التكلفة أمس الأربعاء توقيعها طلبية لشراء عشر طائرات ركاب عريضة البدن من طراز «إيه330نيو» من «إيرباص»، في إطار توسعها في أسواق الرحلات الطويلة سريعة النمو في جنوب شرق آسيا.

وقالت «الخطوط الجوية السعودية» إنها حصلت أيضاً على حقوق شراء عشر طائرات «إيرباص» أخرى من طراز «إيه330-900».

ويؤكد هذا الإعلان، الذي صدر في حفل في مدينة تولوز الفرنسية، التفاصيل التي نشرتها رويترز في يناير كانون الثاني.

ووفقا لبيانات تقديرات أسعار التسليم من شركة «سيريوم أسيند» البريطانية للاستشارات، تبلغ قيمة الصفقة 1.2 مليار دولار بعد الخصومات المعتادة. ولم تكشف «إيرباص» عن هوية المشتري، وكانت تدرج الصفقة تحت بند مشتر مجهول.

ويشهد قطاع الطيران في السعودية توسعاً ملحوظاً إذ تستثمر المملكة مليارات الدولارات في إطار «رؤية2030» لتنويع موارد اقتصادها بعيدا عن الوقود الأحفوري ولدعم القطاع الخاص.

ولم تحدد «طيران أديل» مسارات الطائرات بعد، لكنها تخطط لاستهداف سوق جنوب شرق آسيا المزدحم لتكون بذلك أحدث شركة طيران منخفض التكلفة تسعى لدخول سوق الرحلات الطويلة التي تعد رهاناً صعباً على بعض شركات الطيران منخفض التكلفة بسبب التعقيدات والتكلفة.

وقال ستيفن غرينواي، الرئيس التنفيذي للشركة» لرويترز متحدثاً عن التوسع المقرر في المسارات «أستطيع أن أؤكد أن الوجهة ستكون جنوب شرق آسيا، إندونيسيا، تايلاند، ماليزيا، أو الفلبين».

كما ستتمكن الشركة من نقل مزيد من الركاب إلى أسواق مزدحمة في المنطقة، مثل دبي.

وذكر غرينواي أن شركته تهدف لأن يكون لديها مئة طائرة بحلول عام 2030.