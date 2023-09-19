أذربيجان تبدأ عملية عسكرية للسيطرة على ناغورني قره باغ وأرمينيا تدعو مجلس الأمن وروسيا إلى اتخاذ إجراء- (فيديوهات)

موسكو- يريفان: أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان اليوم الثلاثاء بدء عملية للسيطرة على جيب ناغورني قره باخ المتنازع عليه في جنوب القوقاز، والذي يقطنه أساسا مواطنون أرمن .

وتحدثت الوزارة اليوم عن ” عملية لمكافحة الإرهاب ذات طابع محلي لاستعادة النظام الدستوري”.

ووفقا للبيان الصادر من باكو، فإن العملية العسكرية تهدف لفرض انسحاب قوات أرمينيا من المنطقة، المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار بعد آخر حرب في ناغورني قره باخ عام 2020.

وقالت وزارة دفاع أذربيجان إنه يتم فقط استهداف الأهداف العسكرية. ووفقا للمعلومات الصادرة من باكو، فإن المدفعية الأرمينية هي التي بدأت بمهاجمة مواقع تابعة لأذربيجان وتسببت في إصابة عدد من الجنود.

من ناحية أخرى، تحدث روبين فاردانيان وزير الدولة السابق في جمهورية آرتساخ ( ناجورنو كاراباخ) غير المعترف بها عبر قناة تليجرام عن إطلاق كثيف بنيران المدفعية على المنطقة. وقال ” يجب على قيادة أرمينيا الاعتراف بآرتساخ والانضمام لحماية مواطنينا”.

وقد رفضت القيادة الحالية في ناغورنو كاراباخ اتهامات باكو.

https://twitter.com/visegrad24/status/1704070686061346859

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan: Azerbaijani military forces are trying to take control of population centers in Nagorno-Karabakh. pic.twitter.com/3HhrcVpYHC — Code Artisan (@BusinessDevs247) September 19, 2023



https://twitter.com/visegrad24/status/1704072884606455945

أرمينيا تدعو مجلس الأمن الدولي وروسيا إلى اتخاذ إجراء

من جهتها، دعت أرمينيا مجلس الأمن الدولي وروسيا باتخاذ إجراء لإنهاء العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان في منطقة ناغورني كاراباخ المتنازع عليها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية في أرمينيا، نشرته وسائل الإعلام الأرمينية اليوم الثلاثاء أن هناك حاجة” لاتخاذ خطوات واضحة وغير مبهمة لإنهاء عداون أذربيجان”.

ومن ناحية أخرى دعا رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد.

مسؤول: بلينكن يعتزم الاتصال بأطراف القتال في ناغورني قره باغ لإنهاء الهجوم “الفظيع”

ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاتصال الثلاثاء بأطراف القتال في ناغورني قره باغ لإنهاء العملية التي بدأتها باكو في الجيب الانفصالي ووصفها بأنها “فظيعة”، حسبما أعلن مسؤول أمريكي.

وقال مسؤول أمريكي اشترط عدم الكشف عن هويته إن واشنطن “كانت تأمل في أن نكون قادرين على التكيف مع المشاكل طويلة المدى” بعد استئناف مرور المساعدات الإنسانية إلى المنطقة الاثنين، مضيفًا “يجعل ذلك هذا الحدث فظيعًا ومروّعًا بشكل خاص”.

فرنسا: نعمل مع الشركاء للإعداد “لرد قوي” على عملية أذربيجان العسكرية

وفي باريس، قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد مبرر للعملية العسكرية التي شنتها أذربيجان في ناغورني قرة باغ وأضافت أنها تدعو لاجتماع فوري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الخطوة التي قامت بها باكو.

وذكرت فرنسا في بيان أنها تعمل مع شركائها للإعداد “لرد قوي” على هذا “الهجوم غير المقبول”.

وقالت وزارة الدفاع في آرتساخ في بيان صحافي إن قوات الدفاع تلتزم بوقف إطلاق النار. وأضافت في بيان من عاصمة الإقليم خانكندي إن الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار وإصابة جنديين من أذربيجان ” زائفة ولا تتوافق مع الحقائق”.

يشار إلى الجمهوريتين السوفييتين السابقتين طالما كان بينهما عداء، خاصة عندما يتعلق الأمر بناغورني قره باخ، حيث كان لأرمينيا اليد العليا بعد الحرب مطلع التسعينيات.

وخلال الحرب الثانية 2020، استخدمت أذربيجان الأموال من أعمالها المتعلقة بالنفط والغاز لاعادة التسلح واستعادة المنطقة.

منذ ذلك الحين، هناك حملات عسكرية أقصر، مما جعل قوات أذربيجان تسيطر على نحو 150 كيلومترا مربعا من أراضي أرمينيا، وهى المنطقة التي تطالب يريفان بإعادتها.

وتحظى أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة بدعم تركيا، التي تربطها بها علاقات لغوية وثقافية، في حين تفقد روسيا، القوة الحامية التقليدية لأرمينيا، نفوذها.

وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في حوار نُشر مؤخرا في شبكة بوليتيكو الإخبارية الأمريكية ” نتيجة للأحداث في أوكرانيا، تغيرت خيارات روسيا”.

ويشار إلى أن ناغورني قره باخ معترف بها دوليا على أنها تعد جزءا من أذربيجان.

(وكالات)