أذربيجان تبدأ عملية عسكرية للسيطرة على ناغورني قره باغ وأرمينيا تدعو مجلس الأمن وروسيا إلى اتخاذ إجراء- (فيديوهات)

موسكو- يريفان: أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان اليوم الثلاثاء بدء عملية للسيطرة على جيب ناغورني قره باخ المتنازع عليه في جنوب القوقاز، والذي يقطنه أساسا مواطنون أرمن .

وتحدثت الوزارة اليوم عن ” عملية لمكافحة الإرهاب ذات طابع محلي لاستعادة النظام الدستوري”.

ووفقا للبيان الصادر من باكو، فإن العملية العسكرية تهدف لفرض انسحاب قوات أرمينيا من المنطقة، المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار بعد آخر حرب في ناغورني قره باخ عام 2020.

وقالت وزارة دفاع أذربيجان إنه يتم فقط استهداف الأهداف العسكرية. ووفقا للمعلومات الصادرة من باكو، فإن المدفعية الأرمينية هي التي بدأت بمهاجمة مواقع تابعة لأذربيجان وتسببت في إصابة عدد من الجنود.

من ناحية أخرى، تحدث روبين فاردانيان وزير الدولة السابق في جمهورية آرتساخ ( ناجورنو كاراباخ) غير المعترف بها عبر قناة تليجرام عن إطلاق كثيف بنيران المدفعية على المنطقة. وقال ” يجب على قيادة أرمينيا الاعتراف بآرتساخ والانضمام لحماية مواطنينا”.

وقد رفضت القيادة الحالية في ناغورنو كاراباخ اتهامات باكو.

