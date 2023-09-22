سياسة | دولي

أذربيجان تعتزم العفو عن مقاتلي قرة باغ الذين يلقون السلاح

منذ ساعة واحدة

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أذربيجان: قال مستشار رئاسي، إن أذربيجان تعتزم إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في قره باغ الذين يتخلون عن أسلحتهم، رغم أن بعض الوحدات العسكرية هناك قالت إنها ستواصل المقاومة.

وقال حكمت حاجييف، مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية: “حتى فيما يتعلق بالعسكريين والمقاتلين السابقين، إذا كان من الممكن تصنيفهم بهذه الطريقة، فإننا نعتزم إصدار عفو”.

وأضاف أن الأرمن في قرة باغ طلبوا مساعدات إنسانية، وسيتم تسليم ثلاث شحنات إلى المنطقة اليوم الجمعة. وقال إن أذربيجان تريد إعادة الدمج السلمي للأرمن في قرة باغ.

(رويترز)

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