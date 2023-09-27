أذربيجان تلقي القبض على الرئيس السابق لحكومة ناغورني قره باغ- (فيديو)

موسكو- يريفان: ألقت أذربيجان القبض على الرئيس السابق لحكومة ناغورني قره باغ، روبين فاردانيان، على الحدود مع أرمينيا، وفقا لتقارير رسمية.

وذكرت وكالة أذرتاج الرسمية أنه تم نقل فاردانيان،والذي يشغل رسميا منصب وزير الدولة في جمهورية آرتساخ(ناغورني قره باغ) غير المعترف بها، إلى العاصمة باكو، حيث ستقرر السلطات المزيد من الإجراءات التي ستتخذ بحقه، حسبما أعلن حرس الحدود الأذري اليوم الأربعاء.

The #Azerbaijan|i military captured the former Minister of State of #NagornoKarabakh, businessman and philanthropist Ruben Vardanyan at the entrance to the #LachinCorridor while trying to leave #Artsakh along with thousands of other #Armenians.#ArtsakhGenocide #FreeArmenianPOWs pic.twitter.com/MHCUllg7pd — Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) September 27, 2023

وسيطرت أذربيجان على الإقليم المتنازع عليه منذ فترة طويلة الأسبوع الماضي بعد قتال قصير. ويقع الإقليم بالكامل داخل الأراضي الأذرية ولكن أغلبية سكانه من الأرمن.

وفر عشرات الآلاف من الأرمن من المنطقة منذ ذلك الحين.

وتنص لائحة اتهام حرس الحدود ضد فاردانيان بالدخول غير القانوني إلى أذربيجان. ومن غير المعروف ما إذا كانت هناك تهم أخرى ضد الرجل،55 عاما.

وأكدت زوجة فاردانيان، فيرونيكا زونابند، أنباء الاعتقال. وكتبت على قناة زوجها عبر تلغرام اليوم أن السلطات الأذرية اعتقلت زوجها أثناء محاولته مغادرة ناغورني قره باغ إلى أرمينيا.

وانتقل فاردانيان، الذي اصبح مليارديرا في روسيا، إلى ناغورني قره باغ الخريف الماضي وتولى منصب رئيس الحكومة هناك بين تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وشباط/فبراير 2023.

(د ب أ)