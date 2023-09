أذربيجان تلقي القبض على الرئيس السابق لحكومة ناغورني قره باغ- (فيديو)

موسكو- يريفان: ألقت أذربيجان القبض على الرئيس السابق لحكومة ناغورني قره باغ، روبين فاردانيان، على الحدود مع أرمينيا، وفقا لتقارير رسمية.

وذكرت وكالة أذرتاج الرسمية أنه تم نقل فاردانيان،والذي يشغل رسميا منصب وزير الدولة في جمهورية آرتساخ(ناغورني قره باغ) غير المعترف بها، إلى العاصمة باكو، حيث ستقرر السلطات المزيد من الإجراءات التي ستتخذ بحقه، حسبما أعلن حرس الحدود الأذري اليوم الأربعاء.

The #Azerbaijan|i military captured the former Minister of State of #NagornoKarabakh, businessman and philanthropist Ruben Vardanyan at the entrance to the #LachinCorridor while trying to leave #Artsakh along with thousands of other #Armenians.#ArtsakhGenocide #FreeArmenianPOWs pic.twitter.com/MHCUllg7pd

— Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) September 27, 2023