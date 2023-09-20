أذربيجان: سنوقف عمليتنا إذا ألقت القوات الأرمينية السلاح 

باكو: أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن بلاده ستوقف العملية العسكرية التي أطلقتها إذا ألقت القوات المسلحة الأرمينية في إقليم “قره باغ” السلاح.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية الأربعاء، بشأن اتصال هاتفي بين علييف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا أسباب إجراءات مكافحة الإرهاب التي بدأها الجيش الأذربيجاني في قره باغ.

وأكد علييف أن قوات بلاده لا تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، بل تدمر فقط الأهداف العسكرية المعادية.

وأوضح أن الرئاسة الأذربيجانية دعت مرارا مملثي السكان الأرمن القاطنين في قره باغ للحوار لمناقشة قضايا إعادة الاندماج، إلا أن الدعوات “قوبلت بالرفض”.

وأكد أن “بلاده سنوقف إجراءات مكافحة الإرهاب إذا ألقت القوات المسلحة الأرمينية في قره باغ السلاح وتوقفت عن التسليح”.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية “بهدف إرساء النظام الدستوري في منطقة قره باغ”.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن التوتر تصاعد بسبب إطلاق قوات غير قانونية تابعة لأرمينيا في منطقة قره باغ الأذربيجانية النار بشكل ممنهج على مواقع الجيش الأذربيجاني في الأشهر القليلة الماضية، ومواصلتها زرع الألغام، وقيامها بأعمال تحصينات.

(الأناضول)