«أرامكو السعودية»: إستراتيجية تحول الطاقة إلى المصادر المتجددة لم تحقق نجاحاً في معظم المجالات

■ هيوستن – أ ف ب: أكد رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، ليل الإثنين/الثلاثاء إن إستراتيجية تحول الطاقة لم تحقق نجاحا مشيرا إلى ان حصة الطاقة المتجددة في العرض العالمي لا تزال ضئيلة.
وقال خلال مؤتمر «سيرا ويك2024» في مدينة هيوستن الأمريكية إنه من الواضح ان إستراتيجية التحوّل الحالية «لم تحقق نجاحاً في معظم المجالات».
وشكَّل الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) 82 في المئة من الاستهلاك العالمي للطاقة العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن شركة «كيه.بي.إم.جي» الاستشارية أشار اليه ناصر لافتاً إلى أن «وكالة الطاقة الدولية» قالت إن الطلب على النفط قد يصل إلى مستوى قياسي هذا العام.
وقال الناصر «هذه ليست الصورة المستقبلية التي كان البعض يرسمها» مشيراً إلى عدم قدرة مصادر الطاقة البديلة المطروحة حتى الآن على أن تحل بالمستوى الكافي محل المواد الهيدروكربونية وخصوصاً ليس قبل 2050، الهدف المتوسط المدى الذي يعتبر موعداً محتملاً للتخلص التدريجي من النفط.
في السياق نفسه شكك دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» في حصول ثورة وشيكة في مجال الطاقة ً «لسنا على الطريق» للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050». وأضاف «أحد التحديات هنا هو أنه بينما يريد المجتمع رؤية انخفاض في الانبعاثات، لا أحد يريد أن يدفع ثمن ذلك».
ودعا الناصر إلى سياسات أكثر توافقا مع الواقع. في ما يتعلق بخفض الانبعاثات من النفط والغاز، قال الناصر «هناك تصورات غير واقعية للتخلص التدريجي من النفط والغاز، وعلينا أن نتخلى عن تلك التصورات المغلوطة، وبدلاً من ذلك، علينا استثمار هذه الموارد الثمينة بشكل ملائم بما يعكس توقعات الطلب المتزايد عليها».
وأضاف «كما يتعيّن علينا تكثيف جهودنا للحدّ من انبعاثات الكربون، وتحسين كفاءة موارد الطاقة التقليدية بفاعلية، وتقديم حلول منخفضة الكربون. وفي نفس الوقت ينبغي تبنّي مصادر وتقنيات الطاقة الجديدة تدريجيًا متى تسنّى لها أن تكون جاهزة من حيث توفر بنياتها التحتية وقدرتها على المنافسة اقتصادياً».
ويُعد مؤتمر «سيرا ويك» فعالية سنوية تجمع القادة والوزراء ومسؤولي السياسة العامة والرؤساء التنفيذيين من جميع أنحاء العالم بهدف تبادل الرؤى والأفكار والحلول المبتكرة لتحديات الطاقة والمناخ والبيئة.
طبعا سيشككون.. وسوف يضعون العصى في العجلة.. وسوف يحاولون احباط الدول..
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لأن الطاقات المتجددة تعني نهاية مصدر مئات المليارات من الدولارات لهم..
وتقزيم نفوذهم في العالم..
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من المعروف أن الشركات النفطية الكبرى هي من عطلت الابحاث في الطاقات
المتجددة منذ عشرات السنين.. باللوبيات وتمويل القرار السياسي للدول المتقدمة..
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الآن فقط.. حيث وصل السيل الزبى مع تلوث الارض رأت قرارات سياسية من اجل
الطاقة المتجددة النور في اوروبا.. ومع ذلك لا زال الضغط رهيبا ..
غزو روسيا لأوكرانيا بتزامن مع رفع أوبك أسعار البترول بتخفيضات متتالية بالإنتاج قاد أكبر مستهلكيه (مجموعة السبع والإتحاد الأوروبي والصين) لتقصير مدة التحول للطاقة المتجددة لعقد واحد بدل عدة عقود فيبقى معظم بترول أوبك بلس تحت الأرض للأبد وأكبر خاسر دول ذات كلفة منخفضة باستخراج البترول ومعظمها دول عربية انساقت لاجتهاد متسرع بتوقيت غير مناسب نتيجته تسريع تحول للطاقة المتجددة ولا يمكن العودة للوراء وأقصى ما تستطيعه دول البترول العربية خفض أسعار ومضاعفة إنتاج لقنص معظم حصص دول كلفتها الإستخراجية عالية
ما على هذه الدول العربية سوى استخدام الطاقة المالية الهائلة في تحويل البلدان الى
دول منتجة للقيمة المضافة بدون بترول.. كاليبان.. واوروبا عموما.. ونظريا يستطيعون
هذا لأن لذيهم اموال طائلة.. لكن ربما الربح السريع من باطن الارض بلا عناء قد افسد
العقليات..
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اعطيك مثالا.. المغرب يصارع رغم قلة موارده ان يصبح دولة تنتج قيمة مضافة بلا بترول..
ولولا قلة الموارد.. ووضع العصى في العجلة من احد اشقائه لوصل منذ مدة.. لكن ماعليش..
لأن الآن اتت الطاقة المتجددة.. والمغرب ينتج 40% من استهلاكه من الطاقة منها..
وسيتحول المغرب الى قطب لتصدير الطاقة النظيفة بحول الله.. وهكذا الايام.. وويل لمن
لم يستفيد من الفرص..