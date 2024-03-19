«أرامكو السعودية»: إستراتيجية تحول الطاقة إلى المصادر المتجددة لم تحقق نجاحاً في معظم المجالات

■ هيوستن – أ ف ب: أكد رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، ليل الإثنين/الثلاثاء إن إستراتيجية تحول الطاقة لم تحقق نجاحا مشيرا إلى ان حصة الطاقة المتجددة في العرض العالمي لا تزال ضئيلة.

وقال خلال مؤتمر «سيرا ويك2024» في مدينة هيوستن الأمريكية إنه من الواضح ان إستراتيجية التحوّل الحالية «لم تحقق نجاحاً في معظم المجالات».

وشكَّل الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) 82 في المئة من الاستهلاك العالمي للطاقة العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن شركة «كيه.بي.إم.جي» الاستشارية أشار اليه ناصر لافتاً إلى أن «وكالة الطاقة الدولية» قالت إن الطلب على النفط قد يصل إلى مستوى قياسي هذا العام.

وقال الناصر «هذه ليست الصورة المستقبلية التي كان البعض يرسمها» مشيراً إلى عدم قدرة مصادر الطاقة البديلة المطروحة حتى الآن على أن تحل بالمستوى الكافي محل المواد الهيدروكربونية وخصوصاً ليس قبل 2050، الهدف المتوسط المدى الذي يعتبر موعداً محتملاً للتخلص التدريجي من النفط.

في السياق نفسه شكك دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» في حصول ثورة وشيكة في مجال الطاقة ً «لسنا على الطريق» للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050». وأضاف «أحد التحديات هنا هو أنه بينما يريد المجتمع رؤية انخفاض في الانبعاثات، لا أحد يريد أن يدفع ثمن ذلك».

ودعا الناصر إلى سياسات أكثر توافقا مع الواقع. في ما يتعلق بخفض الانبعاثات من النفط والغاز، قال الناصر «هناك تصورات غير واقعية للتخلص التدريجي من النفط والغاز، وعلينا أن نتخلى عن تلك التصورات المغلوطة، وبدلاً من ذلك، علينا استثمار هذه الموارد الثمينة بشكل ملائم بما يعكس توقعات الطلب المتزايد عليها».

وأضاف «كما يتعيّن علينا تكثيف جهودنا للحدّ من انبعاثات الكربون، وتحسين كفاءة موارد الطاقة التقليدية بفاعلية، وتقديم حلول منخفضة الكربون. وفي نفس الوقت ينبغي تبنّي مصادر وتقنيات الطاقة الجديدة تدريجيًا متى تسنّى لها أن تكون جاهزة من حيث توفر بنياتها التحتية وقدرتها على المنافسة اقتصادياً».

ويُعد مؤتمر «سيرا ويك» فعالية سنوية تجمع القادة والوزراء ومسؤولي السياسة العامة والرؤساء التنفيذيين من جميع أنحاء العالم بهدف تبادل الرؤى والأفكار والحلول المبتكرة لتحديات الطاقة والمناخ والبيئة.