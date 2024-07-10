«أرامكو» السعودية تبدأ في بيع سندات على ثلاث شرائح

لندن ـ رويترز: ذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت أمس الأربعاء أن شركة أرامكو السعودية بدأت بيع سندات على ثلاث شرائح، والتي كان مصدر مطلع قد قال لرويترز إنها قد تجمع منها ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار.

وأظهرت وثيقة أن البيع يأتي بعد أن جمعت السعودية ما مجموعه 12.35 مليار دولار من طرح ثانوي طال انتظاره لأسهم في أرامكو، بعد زيادة حجم الطرح.

ويمثل بيع السندات عودة أرامكو إلى أسواق الدين بعد توقف ثلاث سنوات، مستفيدة من ظروف السوق المواتية.

لطالما كانت أرامكو مصدرا قويا للسيولة للسعودية، التي تسعى لدعم طموحاتها للاستثمار في قطاعات جديدة وتنويع مصادر اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار خطة “رؤية 2030”.

وتتوقع شركة النفط العملاقة توزيع أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار في 2024، يذهب معظمها إلى الحكومة التي تمتلك بشكل مباشر نحو 81.5 في المئة من الشركة.

يضع أحدث طرح للسندات أرامكو في مصاف شركات كبرى وحكومات في منطقة الخليج تهرع إلى الأسواق هذا العام لتمويل استثماراتها. وذكرت آي.إف.آر أن العائدات ستستخدم لأغراض عامة للشركة.

وذكرت آي.إف.آر أنه بموجب بيع السندات على ذات الشرائح الثلاث أمس، تبيع أرامكو سندات لأجل 10 و30 و40 سنة. وكانت قد حددت السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسندات العشر سنوات، و180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسندات 30 سنة، و195 نقطة أساس لسندات 40 سنة.

وأصدرت الشركات المملوكة للدولة في الأسواق الناشئة سندات مقومة بالدولار بقيمة 21.4 مليار دولار في النصف الأول من العام، بزيادة 22 في المئة عن الفترة نفسها العام السابق، وفقا لتقرير صادر عن شركة الاستثمار تيليمر.

وقادت الشركات السعودية المملوكة للدولة نشاط الطروحات بنسبة 23 في المئة من إجمالي قيم الإصدارات، في حين جمعت الحكومة 12 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار في يناير/ كانون الثاني وخمسة مليارات دولار من الصكوك في مايو/ أيار.

وحصلت أرامكو الشهر الماضي على عقود بقيمة 25 مليار دولار لخطط توسعة في قطاع الغاز. وقالت أيضا إنها ستشتري 10 في المئة في مشروع هورس باورتراين المشترك لمحركات الاحتراق الداخلي التابع لشركتي رينو وجيلي، وأعلنت عن اتفاق غير ملزم مع شركة الطاقة الأمريكية سيمبرا لشراء الغاز الطبيعي المسال.

كانت آخر مرة لجأت فيها أرامكو لأسواق الدين العالمية في 2021 عندما جمعت ستة مليارات دولار من طرح صكوك على ثلاث شرائح. وأعلنت في فبراير/ شباط أن من المرجح أن تصدر سندات هذا العام.

وتصبح الشريحة أجل 40 سنة ثاني أطول سنداتها أجلا بعد بيعها سندات بقيمة 2.25 مليار دولار تستحق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2070.