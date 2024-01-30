اقتصاد | طاقة

أرامكو السعودية تعلّق خطتها رفع مستوى الطاقة الإنتاجية للنفط

منذ 38 دقيقة

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الرياض: أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية الثلاثاء أنها تلقّت توجيهات من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى عند 12 مليون برميل يوميا والتخلي عن خطة لزيادتها.

وقالت في بيان “تُعلن أرامكو السعودية أنها تلقّت توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا”.

وكانت وزارة الطاقة قد طلبت من أرامكو في مارس/ آذار 2020 زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون برميل يوميا وسط مواجهة مع روسيا في ذلك الوقت بشأن حصتها في السوق.

واستأنفت الرياض وموسكو في مايو/ أيار 2020 التعاون بخصوص مستويات الإنتاج من خلال منظمة الدول المصدرة للبترول بقيادة السعودية وحلفائها بقيادة روسيا والمعروفة مجتمعة باسم أوبك+ والتي تواصل تنسيق الإنتاج.

وارتفع سعر خام برنت نحو 0.5 بالمئة بعد إعلان أرامكو ليبلغ 82.78 دولار.

(وكالات)

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