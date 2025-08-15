«أرامكو السعودية» توقع صفقة قيمتها 11مليار دولار لتطوير أصول الغاز الصخري في حقل الجافورة

الرياض – وكالات: قالت «أرامكو السعودية» إنها وقعت صفقة قيمتها 11 مليار دولار تشمل «استئجار وإعادة تأجير حقوق تطوير واستخدام أصول معالجة ونقل الغاز في حقل الجافورة» التابع لها، وذلك مع مجموعة من المستثمرين الدوليين.

وأضافت أن المستثمرين تقودهم صناديق تديرها شركة «غلوبال إنفراسترَكتشَر بارتنرز (جي.آي.بي)»، التابعة لعملاق إدارة الأصول «بلاك روك» الامريكية.

وقالت أرامكو في بيان «كجزء من الصفقة، ستقوم «شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز (جي.إم.جي.سي)» باستئجار حقوق التطوير والاستخدام لمعمل الغاز في الجافورة ومرفق رياس لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وإعادة تأجيرها مرة أخرى إلى أرامكو السعودية لمدة 20 عاما. «وجي.إم.جي.سي» شركة جديدة تابعة لـ»أرامكو». وأضافت «ستحصل جي.إم.جي.سي على تعرفة تدفعها أرامكو السعودية مقابل منحها الحق الحصري في استلام ومعالجة الغاز الخام المستخلص من الجافورة». وهذا أحدث اتفاق في سلسلة ترتيبات مالية تشبه الاقتراض وتتيح للمملكة المنتجة للنفط جمع الأموال لتنويع اقتصاداتها مع ضمان تدفق إيرادات مستقر للمستثمرين.

تبلغ كلفة مشروع الجافورة 100 مليار دولار وربما يكون أكبر مشروع للغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، وهو محوري لطموحات «أرامكو» في أن تصبح كيانا رئيسيا في مجال الغاز الطبيعي عالميا، وفي زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز 60 في المئة بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2021. وذكر البيان أن احتياطيات حقل الجافورة تقدر «بنحو 229 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الخام و75 مليار برميل من المكثفات». وأضاف «ستملك أرامكو السعودية حصة أغلبية قدرها 51 في المئة في شركة جي.إم.جي.سي في حين سيملك مستثمرون بقيادة جي.آي.بي نسبة 49 في المئة المتبقية».

وقال مصدران مُطَّلِعان لرويترز في يوليو/تموز الماضي إن «أرامكو السعودية» على وشك إبرام صفقة لجمع نحو 10 مليارات دولار من مجموعة بقيادة «بلاك روك» أُنشئت للاستثمار في البنية التحتية لمشروع غاز الجافورة التابع لأرامكو.