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أرامكو تستعد لبدء محادثات شراء 10% من أسهم شركة تكرير نفط صينية

منذ 34 دقيقة

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الرياض: تعتزم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو إجراء محادثات لشراء 10% من أسهم شركة تكرير وبتروكيماويات صينية، في إطار مساعي الشركة السعودية لتعزيز وجودها في أكبر سوق مستوردة للنفط في العالم.
وبحسب بيان وقعت شركتا أرامكو وجيانجسو إيسترن شينجهونج اتفاقا لتسهيل المحادثات الخاصة بصفقة محتملة لشراء أسهم شركة شينجهونج بتروكيميكال. وستتيح الصفقة لشركة أرامكو الحصول على حصة في مجمع تكرير وبتروكيماويات متكاملة بطاقة 320 ألف برميل يوميا، مع إمكانية الارتباط بعقود طويلة المدى لتوريد النفط الخام إلى الصين.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن أرامكو تتوسع في عقد الصفقات في الصين للاستفادة من الطلب الضخم فيها على النفط. وفي آذار/مارس الماضي اشترت الشركة السعودية 10% من أسهم رونجشينج بتروكيميكال، إحدى أكبر شركات تكرير النفط في الصين، مقابل 24.6 مليار يوان (3.4 مليار دولار) في أكبر صفقة استحواذ أجنبي في الصين.
كما تتوسع الشركة السعودية في الاستثمار في مجالات التكرير التي تحول النفط الخام إلى وقود مثل البنزين، في الوقت الذي تستهدف فيه الشركة زيادة وجودها في نشاط البتروكيماويات حيث تعتقد أن الطلب على منتجات القطاع مثل اللدائن سيواصل النمو خلال العقود المقبلة.
( د ب أ )

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