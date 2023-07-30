“أراهن على بن غفير”… إسرائيلي متنبئاً بحدوث شرخ في ائتلاف نتنياهو

نغرق في اعتقادات تدعو إلى إصلاح المجتمع الإسرائيلي، وفي نداءات تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفي عرائض تطالب بالمصالحة الوطنية، وفي أعمدة مكتوبة بدم قلوب أشخاص حكماء يطالبون بالتوقف قبل لحظة من الهاوية. تخوفاتهم معروفة ومؤثرة. الشعوب ترسم عالم خيالها من ماضيها وتنظر إلى الحاضر من خلال أساطير الشعب، و9 آب يوفر لنا كل المجازات – خراب البيت بسبب الصراع الداخلي.

التاريخ يشير إلى شيء معقد أكثر؛ نحن بالإجمال نمر بما تمر به دول العالم الغربي في العقود الأخيرة. ونتنياهو ديكتاتور آخر يحاول إلغاء الديمقراطية برعاية القانون. في نهاية المطاف، الانتقال من الطرف الديمقراطي إلى الطرف الظلامي للعالم يحدث علناً. لقد حول ترامب ومودي وبوتين وأوربان إلى أصدقاء له. مع كل الاحترام للذين يطالبون بالمصالحة، أنا أدعو إلى حرب ضروس ضد هذه الحكومة حتى إسقاطها. منذ اللحظة التي تم تمرير القانون الأول فيها بصورة أحادية الجانب، فقد تغيرت قواعد اللعب والأهداف. إذا كان النضال يجري حول الإصلاح القانوني مع الموافقة على القرار الديمقراطي في الانتخابات، فمنذ تم تمرير التشريع وكل الغضب والتصميم يجب أن يوجه للإطاحة به. هذه هي الفرصة الوحيدة لإنقاذ هذا المكان، الذي كان قبل عقد دولة مزدهرة فكرياً وثقافياً واقتصادياً (في الوقت الذي كانت هناك مظالم يومية للفلسطينيين)، وهي الآن تسير بثقة في طريقها للتحول إلى دولة فقيرة ومتخلفة.

دفعنا ثمناً اقتصادياً باهظاً، تضرر أمننا الشخصي ونقترب من كارثة عسكرية. إذا رفضنا الحل فسيتفاقم الوضع، وسيزداد هرب الأدمغة: الأطباء، وعلماء الصواريخ، والمهندسون، وكذا رجال الهايتيك، ما سيترك ضرراً على الأقل لجيل قادم. وشركات التصنيف الائتماني والمستثمرون الذين يريدون اليقين، هم أيضاً لن يكتفوا بمحادثات مصالحة لفترة طويلة في الوقت الذي يدس فيه نتنياهو يده في جيوب الرئيس هرتسوغ ولبيد وغانتس، ويسرق منهم مصداقيتهم جزءاً تلو آخر كما فعل في السابق.

لقد حان وقت العودة، لنكون نوراً للأغيار ونري العالم كيف يتم إسقاط ديكتاتور فاسد قبل تحويل بلاده إلى ديكتاتورية. الادعاء بأنه ليس لأي حزب هناك ما يكسبه من الانتخابات، هو ادعاء معروف وممل. فلكل حزب قاعدة أعصاب يجب إرضاؤها، ودوافع مختلفة واحتياجات أخرى، أحياناً حتى متناقضة. هذه وصفة لتوتر داخلي صعب.

تجول شخص في محيط نتنياهو، وقال لي بأن نيته زيادة النزاع الداخلي للحفاظ على تماسك حكومته. وبدلاً من انتظار أن يقوم بالخطوة المتوقعة وينجح في تأجيج النزاع بين رؤساء المعارضة وحركة الاحتجاج، يجب أن نسبقه هذه المرة دمج غير المحتمل بين الضغط من الإدارة الأمريكية والعداء المكشوف للاتحاد الأوروبي والوضع الأمني والشوارع المشتعلة، وإن ما يحدث في الجيش سيحطم شيئاً ما أو أحداً ما.

تصعيد الاحتجاج وعدم الامتثال الواسع للجمهور وأزمة دستورية، كل ذلك يقرب نتنياهو من الاستسلام. عرفنا أن قلبه يجد صعوبة في تحمل العبء. جزء صغير من الواقع، الذي تمر علاقته معه تمر عبر طبقات من الوساطة المغرضة تخترقه ويصاب بالذهول. نتنياهو محاط بأعضاء حكومة يحتقرهم من أعماقه. وسيثير أحدهم استفزازاً مزعجاً – هو واثق من ذلك ونحن أيضاً. أراهن على إيتمار بن غفير، لكن الآخرين أيضاً لديهم إمكانيات كبيرة. كنا مصممين فقط، فهذه الحكومة المريضة والخبيثة ستسقط.

أيريس ليعال

هآرتس 30/7/2023