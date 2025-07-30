أراوخو يفكر في الرحيل عن برشلونة 

برشلونة: يعيش رونالد أراوخو مدافع فريق برشلونة ومنتخب أوروغواي موقفا صعبا منذ الأشهر القليلة الماضية مع ناديه الإسباني.

تراجعت مشاركة أراوخو مع فريقه، حيث لعب 25 مباراة في جميع المسابقات بالموسم الماضي، وسجل هدفين، بعدما أصبح بديلا لزميليه باو كوبارسي وإينيغو مارتينيز.

وخيب المدافع الأوروغوياني الدولي الآمال عندما قرر هانسي فليك مدرب برشلونة الاعتماد عليه، حيث حملت جماهير برشلونة، أراوخو، مسؤولية الخسارة أمام إنتر ميلان في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ولم يتحسن أراوخو (26 عاما) خلال الفترة الأخيرة، وباتت مشاركته أساسيا مع منتخب أوروغواي مهددة أيضا.

واستمر مدافع برشلونة في تقديم أداء متواضع بشكل مثير للقلق، بعدما كان من أفضل لاعبي العالم في مركزه.

وكان النادي الكتالوني مستعد للتخلص من أراوخو خلال الصيف الجاري مستغلا شرط جزائي في تعاقد اللاعب بقيمة 60 مليون يورو ساري المفعول خلال النصف الأول من يوليو/ تموز الجاري، ولكن لم يبد أي ناد رغبة في ضمه.

ويدخل أراوخو منافسات الموسم الجديد باعتباره المدافع الثالث في حسابات المدرب الألماني فليك، الذي يشعر بالرضا عن دفاع الفريق رغم استقبال شباك برشلونة 66 هدفا في 56 مباراة الموسم الماضي.

وما يزيد الأمور تعقيدا أن إدارة برشلونة قامت بتمديد عقد المدافع الشاب كوبارسي في فبراير/ شباط الماضي إلى 2029، ويصنفه الكثيرون على أنه ركيزة المستقبل في دفاع الفريق، كما تم تجديد تعاقد مارتينيز لعام إضافي حتى 2026، ومن غير المستبعد تجديده لعام آخر حال تقديم أداء جيد.

وقالت صحيفة “لا فانغارديا” الإسبانية اليوم الثلاثاء، إن هناك تساؤلات عديدة بشأن مستقبل أراوخو، الذي يريد أن يكون لاعبا أساسيا أو يرحل عن النادي.

أضافت الصحيفة أن أراوخو ربما يطلب الرحيل هذا الصيف إذا لم يجد نفسه أساسيا في أول ثلاث مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني، والتي تتزامن مع فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وختمت بأن إدارة برشلونة لن تتمسك حينها باستمرار أراوخو، وهو ما تخطط له منذ بداية الصيف، رغم أن الأولوية كانت الاستغناء عن أندريس كريستنسن، ولكن هذه المستجدات ربما تدفع إدارة النادي الكتالوني للتفكير في ضم مدافع بديل.

(د ب أ)