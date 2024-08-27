سياسة | عربي | فلسطين

أربعة شهداء بينهم ثلاثة أطفال في قصف شقة سكنية غرب مدينة غزة

منذ 23 دقيقة

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غزة: استشهد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف جوي إسرائيلي استهدف، مساء الثلاثاء، شقة سكنية بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، في بيان: “انتشال 4 شهداء بينهم 3 أطفال، و3 إصابات في قصف شقة سكنية بعمارة في حي تل الهوى”. وأضاف أن طواقمه ما زالت تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

ولم يوضح الدفاع المدني طبيعة القصف، لكن وسائل إعلام محلية قالت إنه تم عبر طيران حربي.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة؛ ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف باستشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

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