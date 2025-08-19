سياسة | عربي | فلسطين

أربعة شهداء بينهم صحافي في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة ودير البلح

منذ 34 دقيقة

حجم الخط
0

غزة: استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم صحافي، وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ودير البلح وسط القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد الصحافي إسلام الكومي في قصف مدفعي للاحتلال على حي الصبرة، فيما استشهدت مواطنة وأصيب عدد آخر من المواطنين جراء استهداف منزل لعائلة الغازي في الحي ذاته.

وشهد حي الصبرة مساء اليوم توغلًا لآليات الاحتلال في عدة مناطق منه، تخلله محاصرة مدرسة الصبرة وعيادة وكالة الغوث، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأضافت (وفا) أن مواطنَين استشهدا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية شرق دير البلح.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 62,004 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 156,230 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، فيما تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

كاتبة أسترالية: إسرائيل شريرة جدًا لدرجة أن لديها وحدة عسكرية مكرّسة لتبرير الفظائع
منذ يوم واحد
دوجاريك يتجنب الإجابة حول تحقيق باغتيال الصحافيين الفلسطينيين بغزة رغم اعتراف القاتل- (فيديو)
16 - أغسطس - 2025
برلين.. إحياء ذكرى صحافيين قتلتهم إسرائيل في غزة
15 - أغسطس - 2025
كاتبة أسترالية: إسرائيل تغتال مزيدًا من الصحافيين للتعتيم على جرائمها المرتقبة في غزة
11 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية