أربعة شهداء بينهم صحافي في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة ودير البلح

غزة: استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم صحافي، وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ودير البلح وسط القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد الصحافي إسلام الكومي في قصف مدفعي للاحتلال على حي الصبرة، فيما استشهدت مواطنة وأصيب عدد آخر من المواطنين جراء استهداف منزل لعائلة الغازي في الحي ذاته.

رجل من غزة مفجوع بولده الشهيد يوجه نداءً لكل عالم ولكل شيخ ولكل من له مسؤولية pic.twitter.com/pemUr5krbS — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) August 18, 2025

وشهد حي الصبرة مساء اليوم توغلًا لآليات الاحتلال في عدة مناطق منه، تخلله محاصرة مدرسة الصبرة وعيادة وكالة الغوث، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأضافت (وفا) أن مواطنَين استشهدا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية شرق دير البلح.

الاحتلال قتل قبل قليل الصحفي إسلام الكومي اسلام ليس مجهول، اسلام بطل إلى رحمة الله pic.twitter.com/3AYaTeF874 — MO (@Abu_Salah9) August 18, 2025

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 62,004 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 156,230 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، فيما تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.