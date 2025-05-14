أربعة شهداء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمخيم جباليا- (فيديو)

غزة: استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين، وإصابة آخرين.

خلال النصف ساعة الأخيرة، شهد مخيم جباليا سلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية العنيفة لمنازل المدنيين، وسط شلل تام في عمل الدفاع المدني وفرق الإسعاف والطوارئ. pic.twitter.com/W5nNZvKj5y — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 13, 2025

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها بشكل مكثف على منطقة الشيخ زيد وقليبو وشرق جباليا قرب عزبة عبد ربه ومنطقة دوار حمودة، فيما شنّت طائرات الاحتلال غارة على عبسان شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,908 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119,721 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.