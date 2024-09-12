أربعة قتلى بانفجار سيارة في مدينة الرملة المحتلة- (فيديو)

القدس المحتلة: قُتل أربعة أشخاص الخميس، في انفجار سيارة في مدينة الرملة المحتلة (وسط) في حادثة “يبدو أنها متصلة بالجريمة”، بحسب ما أعلن مستشفى والشرطة.

وقال مستشفى أساف هروفيه في بيان “ينعي المركز الطبي أربعة أشخاص قتلوا في حادثة الرملة… ولا يزال ستة آخرون في المستشفى، أحدهم في حالة حرجة”، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في “انفجار سيارة… يبدو (أنه) في إطار تصفية حسابات بين مجرمين عرب”. وكانت تحدثت أولا عن سقوط 12 جريحا.

#عاجل ‼️🚨مقتل 5 إسرائيليين حتى الان نتيجه انفجار سيارة في الرملة واحتراق محلين تجاريين آخرين بشكل كامل نتيجة الانفجار pic.twitter.com/pg97uYaEeP — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) September 12, 2024

وسائل إعلام إسرائيلية: 12 مصابًا في انفجار سيارة مفـخـخة في مدينة الرملة شمال غربي #القدس#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/fUsqwMYAst — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 12, 2024

تقع الرملة إلى الجنوب الشرقي من تل أبيب، وهي مدينة مختلطة بين اليهود والعرب.

لطالما اشتكت المجتمعات العربية في إسرائيل من العنف المرتبط بالجريمة المنظمة التي اجتاحت مدنها.

ويؤكد خبراء أن العصابات العربية جمعت كميات كبيرة من الأسلحة على مدى العقدين الماضيين، وهي متورطة في أنشطة مثل الاتجار بالبشر وبالمخدرات والأسلحة والدعارة والابتزاز وغسل الأموال.

وترى منظمات مثل “مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل” أن مثل هذا العنف كان ليحظى باهتمام أكبر من الدولة في الأحياء اليهودية.

في بيان نشرته منظمة نجمة داود الحمراء للاستجابة الأولية، قال المسعف بيني كوهين “وصلت ورأيت فوضى كبيرة حول سيارة انفجرت واشتعلت فيها النيران”.

وأضاف “أدى الانفجار إلى إصابة عدد من المارة بجروح جراء قوته والشظايا”، موضحا أن “السيارة المشتعلة كانت متوقفة بجانب مدخل متجر، ما منع الأشخاص الموجودين داخله من الخروج”.

في الرملة، قالت جوديث تواتي، وهي أم لسبعة أطفال، “يقولون إنها تصفية حسابات شخصية، لكن وقوع انفجار في وسط المدينة في منتصف النهار في منطقة مزدحمة أمر جنوني”.

وأضافت “أطفالي كانوا هناك قبل ساعة فقط”.

(أ ف ب)