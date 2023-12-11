أربعة قتلى من حزب الله بينهم اثنان في سوريا جراء قصف ومواجهات مع جيش الاحتلال

بيروت: قُتل أربعة عناصر من حزب الله، بينهم اثنان في سوريا جراء قصف ومواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الحزب الله، اليوم الاثنين، مقتل 2 من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال عند الحدود الجنوبية للبنان.

وأفاد الحزب في بيانين منفصلين، نشرتهما وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بمقتل كلّ من علي لطفي فران “سعيد” من مدينة النبطية، وعباس حسن أرزوني “أبو زهراء” من بلدة طير فلسيه.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى حزب الله في تلك المواجهات والقصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي إلى 100.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد بمقتل 4 أشخاص بينهم مقاتلان لبنانيان من حزب الله في قصف إسرائيلي استهدف ليل الأحد مواقع عدة في محيط دمشق.

وشنّت إسرائيل ليلاً ضربات استهدفت مواقع للحزب في منطقتي السيدة زينب ومطار دمشق الدولي.

وأدى القصف إلى “مقتل مقاتلَين لبنانيَين من حزب الله وسوريين اثنين” من العاملين في حراسة المقرات العسكرية التابعة للحزب، بحسب ما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن.

وأشار إلى إصابة “ثلاثة مقاتلين آخرين موالين لحزب الله وثلاثة مدنيين بجروح”.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أفادت ليلا نقلا عن مصدر عسكري، عن “عدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل”، استهدف نقاطا في محيط دمشق، لافتة الى أن “الخسائر اقتصرت على الماديات”.

وتناقلت وسائل إعلام محلية سورية صوراً ومقاطع فيديو تظهر استهداف مزرعة لتربية الأسماك في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

(وكالات)